中国广电总局：加强节目监听监看

国家广播电视总局昨日在北京召开全国电视电话会议，部署进一步加强“广播电视和网络视听文艺节目管理”，广电总局长聂辰席要求，各级广播电视管理部门要坚决落实意识形态工作责任制，各级收听收看、监测监管机构要加强节目监听监看工作，及时发现、及时研判、及时报告、及时处置。





聂辰席指出，广播电视与网络视听文艺工作要坚守社会责任，始终把社会效益放在首位，坚决向追星炒星、过度娱乐化、低俗媚俗、高价片酬等说“不”，合理控制明星、嘉宾片酬额度，坚持在全行业执行“四个坚决不用”的标准。





执行“四个坚决不用”





“四个坚决不用”是广电总局年初针对艺人提出，即对党离心离德、品德不高尚的演员坚决不用；低俗、恶俗、媚俗的演员坚决不用；思想境界、格调不高的演员坚决不用；有污点有绯闻、有道德问题的演员坚决不用。





聂辰席昨还要求广播电视文艺工作者要真情讴歌伟大时代，推出一批能够在历史上打下烙印、在人民中留下口碑的精品力作。要把更多普通群众而不是影视明星作为作品的主角、节目的主角，讲好新时代百姓身边日常故事，留下普通人追梦中国、追求幸福生活的鲜活时代影像志。





同时，倡导“小成本、大情怀、正能量”的创作方向，进一步改进作风文风，真正把深入生活、扎根人民作为创作第一环节。要坚持党管人才、党管文艺队伍建设，提高文艺工作者政治素养。





加快建立网台联动的管理机制，加强节目题材把关，加强对播出平台的监管，确保网上网下节目在导向、题材、内容、尺度、嘉宾、片酬等各方面执行同样标准，绝不给问题节目留下空隙和死角。

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