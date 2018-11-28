打大陆牌 韩国瑜以商逼政？

新当选的台湾高雄市长韩国瑜在竞选期间喊出承认“九二共识”让高雄发大财的口号,似乎已经有了实际的效果 ｡ 他在11月26日直播时表示,已经有十家公司表达投资意愿 ｡ 韩国瑜打“中国经济牌”,会不会在2020总统大选中产生“以商逼政”效应值得关注 ｡





韩国瑜当选第三天,网路就传出中国大陆旅行社特地推出台湾环岛8天-2站式购物含高雄旗津的行程,费用约4680元人民币到6680元不等 ｡ 仿佛“韩流”已经发酵,连中国大陆旅游业都来助拳 ｡ 但是,随后被网友打脸,“高雄旗津”相关行程,早在2016年就推出,根本不是因“韩流”量身打造 ｡





不过,韩国瑜以“九二共识”拚经济已经在台湾成为热门话题,韩国瑜本人26日开直播,同时十万人上线收看 ｡





韩国瑜:“我今天接到快十家左右的公司要来投资,我好高兴好高兴 ｡ 外商愿意来投资,外地人愿意来观光,哇!这是多么的美好 ｡ ”





除此之外,鸿海董事长郭台铭邀请韩国瑜出席12月3日在中国厦门举行的两岸企业家峰会,亲自介绍高雄并招商 ｡ 不过,韩国瑜以健康因素为由,和需要筹组小内阁,决定不出席 ｡





韩国瑜为高雄经济把脉,开出的药方是以“九二共识”让“人能进来,货能出去,高雄发大财 ｡ ”

财信传媒集团董事长谢金河在个人脸书贴文指出,“韩风席卷全台,高雄会成为中国大陆对台的新试点城市!”





台经院景气预测中心主任孙明德表示,高雄经济受害最深的是农业和观光产业,韩国瑜的“中国牌”也许有效,但是,光靠这两项产业,还是无法召唤“北漂”青年返乡 ｡





孙明德:“他打农业跟大陆牌,因为观光跟农业这两样,台湾其实也卖不了别的地方,卖大陆是比较直接 ｡ 他跟大陆的关系应该比较好,但是,我觉得光是这些还不能当万灵丹 ､ 提款机,还必须搭配其他政策 ｡ ”





他认为,美中贸易战开打,韩国瑜应该游说受影响的台商,回高雄投资 ｡ 至于台湾到底要不要拥抱中国大陆市场,在选举前后都有非常激烈的路线争辩 ｡ 孙明德却认为,这不是“0跟1的政治选项”,他说连美国都没放弃大陆市场,只是希望更多让步而已 ｡





孙明德:“蔡英文也没反对要跟中国大陆做生意,陈菊之前也建了两岸平台 ｡ 所以没有一个人是‘0跟1’,‘要 ､ 不要’只有在公投票上才出现 ｡ 对于民众来讲,这两年跟中国大陆关系比较不好,(陆客)来得比较少,现在希望多一点,不是“0跟1”的问题 ｡ ”





”九二共识”是特效药? 学者:总统选举不管用





两岸政策协会秘书长王智盛接受本台访问时表示,民进党必须承认,过去因为两岸关系急冻受影响的行业,民进党无法有效地弥补真空,所以,民进党在地方选举挫败 ｡ 他形容,现在韩国瑜与北京一搭一唱,短期之内很容易看到“立竿见影”的效果,但是,会不会因此冲击2020年总统大选,他持保留态度 ｡





王智盛:“我选一个国民党市长我就可以吃饱,那我总统干嘛还要选国民党?他可能会有分裂投票倾向 ｡ 我比较可以确定的是,不管是蔡(英文)还是赖(清德)要选,我觉得2020主轴还是会回到两岸问题上面,我觉得不会用统独的状况,像是民进党后期讲的捍卫台湾价值,还是要拥抱亲中的威权政体 ｡ ”





不过,也不是所有当选的蓝营新科县市首长都对“九二共识”买单 ｡ 人口最多的新北市长当选人侯友宜持保留态度,仅以敞开心胸做城市与观光交流,不让政治议题介入市政 ｡（自由亚洲电台）





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