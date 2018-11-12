英95岁老兵被政府要求卖房付医疗费:你活太久

英国政府在告知一名 95 岁的二战老兵 “ 你活太久了 ” 之后，拒绝为其继续提供医保，并且过分地要求老人将唯一的住房出售，用以支付他的治疗费用。





据英国《每日邮报》 11 月 10 日报道， 95 岁的鲍勃 · 佛罗斯特出生在伦敦北部的卡姆登，二战期间曾服役于英国皇家空军。 1942 年 9 月，他所乘坐的轰炸机在德国埃森镇被击落。落地后，他谎称自己是一个叫 “ 罗伯特 · 西蒙斯 ” 的海员，并以此逃过了纳粹的抓捕。在比利时和法国的帮助下，当年 10 月，他穿过比利牛斯山脉抵达马德里，通过英国驻西班牙大使馆获救。





二战结束后，佛罗斯特和比他小一岁的米尔德里德 · 舒茨结婚，并收养了两个孩子。佛罗斯特随后在肯特郡担任一所学校的校长。





今年 3 月，佛罗斯特摔倒入院治疗。因伤情严重，他在疗养中心接受了 “ 临终关怀 ” 服务。出乎所有人意料的是，佛罗斯特成功熬过了两次肺炎和肾结石，脱离了生命危险。不过，此后的遭遇令佛罗斯特倍感心寒。他没想到的是，英国国家医疗服务系统通知他，将停止为他的治疗费用买单。

佛罗斯特说， “ 英国国家医疗服务系统说，我活太久了，他们将停止对我的医疗出资。 ”“ 这真的是一场致命打击，他们真的这么做了。我本来就没有很多的退休金，退休金也没有根据生活成本有所调整，所以我很拮据。 ”





佛罗斯特的治疗费用将被转到肯特郡议会下属的社会服务部门，这意味着他必须要为自己的庞大的治疗费用买单。佛罗斯特被告知，他必须要卖掉房子以支付每个月高达 5000 英镑的疗养院的费用。

而佛罗斯特在肯特郡的一套两居式住宅是他唯一的资产，也是他奋斗了一辈子的心血。 “ 我们从来都不富裕 ” ， “ 我从来都不是贪婪的人，但我为了房子努力工作，我希望能将它传承下去。 ” 佛罗斯特表示，他一生都在为房子努力，是因为他希望有东西可以留给孩子， “ 但现在他们把一切都拿走了 ” 。据他的妻子米尔德里德称，这座房子价值 30 万英镑。





11 月 10 日，为佛罗斯特众筹的项目出现在网络后，短短几小时就收到了大约 18000 英镑的善款，这笔费用将用于佛罗斯特在疗养院的费用。

肯特郡议会表示，目前，佛罗斯特的费用仍由英国国家医疗服务系统承担，但他转入肯特郡议会下属的社会服务部门后，必须接受评估，以确定他是否有资格获得资金支持。评估的标准包括收入、存款和资产，

“

如果有人花费超过

23250

英镑，那么这个人就需要自筹资金。低于这个标准的部分，地方议会可以资助部分费用。

”

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