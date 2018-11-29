特习会-：美中到底希望对方做到什么？

美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周末将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯会晤。预计，两人都会向对方提出一系列要求，也有可能做出某些让步，来平息美中之间的贸易紧张。有分析人士认为，特习会最好的情况是两人达成某种 “ 停火 ” 协议，但是，不可能有根本解决问题的方案， 因为美中之间的问题不是一次会晤就可以解决的。





最好结果是达成 “ 停火 ’ 协议





特朗普和习近平即将会晤，但是会有什么样的结果，没有人能够清楚的预测。美国外交关系协会全球治理高级研究员迈尔斯 · 卡勒 （ Miles Kahler ）星期三（ 11 月 28 日）在该协会就 20 国集团峰会举行的一个电话会议上说，甚至特朗普政府内部对特习两人会晤的结果都有不同的预测。 但是，他认为，最好的情况是两人同意 “ 停火 ” ，不让贸易战继续升级，但是，不可能出现一蹴而就的解决办法。





他说： “ 我之所以提到停火，因为美国向中国提出的问题不可能通过一次会议就可以解决，需要系统的谈判。 ”





他说，这样的一个 “ 停火 ” 协议可能是特朗普和习近平发表某种联合声明，美国同意暂不向中国产品继续征收新的关税，保留先前的关税水平，同时中国也表示保持先前向美国商品征收的关税。 然后就两国之间悬而未决的问题继续谈判。





经贸问题需要更深层的谈判





卡勒认为，这些问题包括知识产权盗窃、强迫技术转让、还有涉及中国行业政策的补贴问题。





白宫国家经济委员会主任拉里 · 库德洛（ Larry Kudlow ）星期二也强调了这几点。他说，美中之间的几个问题必须解决，包括知识产权保护问题， 强迫技术转让、大量的关税以及非关税壁垒以及企业的所有权问题等。





美国对中国的要求





那么，美国对中国到底有哪些具体的要求呢？美国政治新闻网站 “ 政治 ” （ politico ）在星期二的一篇文章中根据特朗普政府的声明和文件列出了美国的要求，主要包括保护美国技术、废除关税和非关税贸易壁垒、削减赤字等。





报道说，美国首先要保护的是美国技术。在这个方面，华盛顿要求北京结束对高科技行业的补贴，尤其对那些北京希望未来能占主导地位的行业的补贴。 美国还希望中国废除技术转让特别政策和做法。同时，美国希望中国结束迫使美国公司加入合资企业的做法。特朗普政府说，这样的做法迫使美国公司不得不交出有价值的技术。就这个问题，美国也向世界贸易组织提出了申诉，目前世贸组织正对此进行调查。





第二，美国希望中国废除大量的关税和非关税贸易壁垒，并停止针对美国农产品的报复性措施，特别是不能在中国海关使用关税、繁琐的检测等限制美国农产品。另外，美国还希望北京停止通过网络手段和间谍手段盗窃美国公司的知识产权。





第三， 削减贸易赤字。今年五月时，美国要求中国到 2020 年底将贸易逆差降低 2,000 亿美元。





中国对美国的要求和可能的让步





根据 “ 政治 ” 网站的报道，北京会要求美国暂停关税战并要求美国承认其市场经济地位。文章说，北京希望美国停止关税战，包括美国停止在 2019 年 1 月 1 日时将关税从目前的 10% 提升到 25% 。特朗普星期一还威胁，如果不能与中国达成协议，他将再对价值 2670 亿美元的中国产品加征 10% 或 25% 的关税。





报道说，中国很可能再次表示会购买更多的美国商品，特别是液化气。北京可能也会保证，会改善知识产权法。 但是，报道说，到目前为止，还不清楚北京要走多远才能满足华盛顿的要求。





今年早些时候，中国希望美国放宽对高科技产品出口的限制，但是，这个要求随着国会针对关键技术和相关产品的出口管制预案的出台，要得到满足应该是越来越难。





“ 政治 ” 网站的的文章说，中国也希望美国可以承诺将来不会再使用 301 条款对中国实施新的调查，为自己的关税和出口限制政策进行辩护。





另外，中国还可能要求美国给予中国市场经济地位。中国此前一直利用各种对话机会提出这样的要求，但是，遭到美国贸易代表罗伯特

·

莱特希泽（

Robert Lighthizer

）强烈反对。

中国认为自己早在

2016

年

12

月就应该得到这样的承认。（美国之音）

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