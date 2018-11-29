坦桑尼亚总统：附带条件少 宁受中国援助

东非国家坦桑尼亚因人权问题遭西方多国威胁削减金援之际，总统马古富力周二（27日）声言宁可接受中国资助，因“其附带条件较少”，期望与中国建立良好关系。事件突显中国加强对非洲影响力时与西方的角力。





马古富力（John Magufuli）周二出席首都达累斯萨拉姆大学一座图书馆的开幕礼。该图书馆耗资936亿坦桑尼亚先令，获中国援助兴建。他在典礼中发表演说，称中国的金援“不会与任何条款挂钩……当他们决定给你援助，他们就直接给你”。马古富力又称，中国曾在许多发展范畴上对坦桑尼亚伸出援手，坦国政府将继续与中国加强关系。





路透：回应西方施压改善人权要求





路透社称，这番言论被视为马克富力对该国近月接连遭西方多国威胁停止金援、要求改善人权状况的回应。本月中丹麦宣布因关注坦桑尼亚打击同性恋的政策，以及一名坦桑尼亚高官“不可接受的恐同言论”，决定冻结向坦桑尼亚提供980万美元援助。世界银行亦批评坦桑尼亚禁止怀孕少女就学的政策，将一笔3亿美元教育计划贷款搁置。至于坦桑尼亚的主要发展伙伴、每年提供逾8800万美元援助的欧盟，本月亦表明会就坦桑尼亚人权问题，对援助政策展开全面检讨。





与此同时，中国过往10年间大幅增加在非洲投资，并承诺未来3年间将拨款600亿美元，用作向非洲各国投资、提供援助及借贷。美国约翰‧霍普金斯大学统计，中国2000年至2015年向非洲贷款已超过940亿美元。不少欧美传媒及观察家指出，非洲多国日益依赖中国资金，恐致债台高筑而要向中国作出更多妥协，甚至变成“被另类殖民”，部分案例亦令非洲舆论开始讨论中国投资利弊。例如其中一个有最多中国资金涌入的非洲国家埃塞俄比亚，今年7月就表明因政府债务已占GDP的59%，有意减少中国债务。





中国外交部发言人华春莹今年9月曾就“中国债务陷阱”的批评作回应，指出2000至2016年中国对非贷款仅占非洲整体对外债务1.8%，没有任何非洲国家投诉因中国借贷导致债务危机。她强调西方国家与中国同样有向非洲提供资金，而将中国资金视为陷阱是毫无道理，盼部分西方论者客观、公正地看待中非合作。（BBC/路透社）

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