李克强呼吁新加坡人到中国更多投资

新加坡讯，中国国务院总理李克强今天呼吁新加坡人到中国投资，并承诺会处理在中国营商遭遇不公的投诉。
李克强今天在新加坡一个讲座上发表演讲后，在问答时段作出上述呼吁。
他说：“我的唯一对新加坡的关切是希望你们更多的投资，more and more investment！”
他接着说：“如果你们在中国的投资遇到营商方面的不公正的待遇，你们可以向我们今天在座的部长们甚至直接向我投诉。”
李克强说：“中国会继续自主开放，我们将继续扩大开放。”
他说：“特别是在服务业领域，新加坡在这个领域是有竞争优势的，在基础工业领域我们都会向外资开放，外企开放。”
李克强说：“现在，欧美的一些大企业已经在中国，今年开始，独资建立大型石化企业。”
“我们的金融开放也会为新加披为东盟其他国家提供新的机遇。与此同时，也希望中国和东盟在去年签订的自贸协议升级版今年能够最终生效。因为绝大多数国家，已经履行完了国内程序，如果继续生效以后，希望向着比WTO更高水平更高自由度的方向发展和开放。当然我们也可以继续推进双向投资。”
李克强透露：“中国现在是世界上第二大外资的投资地。新加坡现在是外国对中国投资的第二大来源地。但是最近几年新加坡在增量上是第一大来源地。”
在演讲结束后，李克强再度用英文大声说，我等待你们越来越多地投资中国。
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