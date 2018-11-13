希拉里被指2020年将再竞选总统：4.0版本正在路上

克林顿夫妇的前顾问爆料称，希拉里•克林顿将在2020年再次竞选总统：“希拉里4.0版本正在路上。”
美国《国会山报》（The Hill）11日报道称，克林顿夫妇的前顾问马克•佩恩（Mark Penn）与前民主党曼哈顿区主席、纽约市议会主席安德鲁•斯坦（Andrew Stein）联合为《华尔街日报》撰写了周日的专栏文章。文章中称：“希拉里不会让两次令人震惊的失败阻碍她进入白宫的脚步。”
他们表示，希拉里不会因为2016年在大选中“屈辱地败给特朗普”而结束她的政治生涯，她有两年时间回顾上次大选时出了什么问题，并就此制定战略。
“人们会看到她现在是一个强大的、左倾的、完全属于民主党的人，也是一个有勇气、有经验、有钢铁般的决心击败特朗普的人。”他们评论道。
报道称，这位前民主党总统候选人上个月为2020年可能的竞选敞开了大门。希拉里曾表示，尽管她不想竞选，但“我想成为总统。”
但据佩恩和斯坦称，人们不应该过多关注“我不会竞选”的声明。
“克林顿夫人知道克林顿先生和奥巴马都曾宣称他们不参加竞选，但最后他们却参加了。”他们称，“她可能会跳过爱荷华州的选举，随后再参加竞选。但请放心，不管怎么说，希拉里4.0已经在路上了。”
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