刘强东案关键录音曝光！ 路透：女大生遭强奸留精液当证据

中国亿万富豪、京东集团创办人刘强东 8 月在美国涉嫌性侵女大学生，全案由美国检方进行调查。英国媒体透露更多案件细节，称事发当晚刘强东曾告知助理“别妨碍他”，就开始在轿车的后排座位猥亵女大生，并强奸女大生，女大生则保存刘的精液当作证据，事后刘强东助理还曾试图要与女大生和解。





《路透》报导，美国检察官担心供词不足无法说服陪审团，所以至今并未提出指控，正在考量当事人以外的证词，以突破目前的僵局。争议点包括，针对当晚发生的事件双方不同的说法、警方最初认定没有发生犯罪行为，以及受害女生最初是否对刘强东起诉犹豫不决。





警方的报告显示，刘强东在一家日本餐厅认识女大生，女大生说她喝醉了，需要帮助才能回家。刘强东的私人助理 Alice Zhang 就帮助让女大生上了刘强东的座车，刘强东也一同上车前往女大生的住所。助理原本试图坐在女大生与刘强东之间，却被刘强东警告“别妨碍我”，助理被迫坐到前排座位，刘强东就开始猥亵女大生。知情人士透露，助理坐到前排座位后，将收音机打开，并移开了后视镜。





当他们到达女大生的住处后，刘强东告诉司机和助理，他很快就会回来。但据一名知情人士透露，刘强东在女大生住处停留大约 4 个小时，其中包括洗澡，赤身裸体躺在女大生的床上。





《路透》根据一份警方录音报导，女大生向警方表示，她一直拒绝刘强东，并试图让他离开，“别那样做。你有妻子和孩子”，她还说：“他想把我拉进淋浴间，我尽了最大的努力与他反抗”、“我知道你是个好人。你可以冷静下来，这样你就知道自己现在在做什么了”。据知情人士透露，女大生告诉警方，刘强东最终将她制伏，并强奸了她，她将刘强东留在床单上的精液作为证据。





事件发生后第二天，刘强东的另一名助理

Vivian Yang

联络女大生，要求“谈谈昨天发生的事”，建议女大生与卓越集团董事长李华见面，但女大生拒绝了这个提议，并说她只想和刘强东谈。无法确定李华是否被安排做中间人，也无法得知李华是否知悉此事。（自由时报）

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