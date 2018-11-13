美副总统彭斯抵达日本访问 开启亚洲之行

美国副总统彭斯抵达日本，开启为期一个星期的亚洲之行。日本时间12日晚7时前，彭斯乘坐“空军2号”专机抵达东京郊外的美军横田基地。13日，彭斯将拜会日本首相安倍晋三，并共同出席记者招待会。





据NHK报导，对于本次日本之行，彭斯向记者团表示，“我将就自由贸易协定和朝鲜半岛无核化问题与日方进行磋商”。据观察，彭斯将就被指陷于停顿的北韩无核化谈判现状，以及快的话明年1月就将启动的日美贸易协定谈判问题，与日方交换意见。





不久前，彭斯在美国主流媒体《华盛顿邮报》上撰文指出，“新的贸易协定将把美国工人放在第一位”，在协定谈判问题上，日美究竟能在多大程度上展开深入讨论备受关注。





另据美国之音（VOA）中文网12日报导，彭斯11日在阿拉斯加停留期间向记者说，美国对印太地区的承诺从未像现在这样坚定。他说，此次亚洲之行的旨在加强美国与该地区盟国的关系，并重申美国坚持朝鲜半岛无核化的决心。





在访问日本、新加坡、澳大利亚后，彭斯将造访巴布亚纽几内亚，出席在当地召开的亚太经合组织（APEC）会议。17日，彭斯将在峰会上就美国的“印度-太平洋”战略发表重要演说。预计这将是彭斯此次亚洲之行的重点。





NHK指出，在这一地区，大陆正在通过基础设施建设增强自身影响力，美国川普政府对此深感担忧。在美国政府对陆政策上发挥重要作用的彭斯，将在演说中表明什么样的具体对策也受到各方关注。





彭斯上个月在华府智库“哈德逊研究所”的一次长篇演说中，对大陆在政治、军事和经济等领域的一系列作为提出全面的尖锐批评，预料他在APEC峰会上的演说将是又一重大政策宣示。





一名美国高级官员10日在有关彭斯此次亚太之行的电话吹风会上透露，彭斯在APEC峰会上的这篇演说，将“深入和全面”地阐述美国对地区安全构架以及战略前景的构想，并对大陆在亚太地区一系列作为提出强烈批评。





据美国之音报导，彭斯启程前上周末在《华盛顿邮报》上发表的文章说，压制自己国家人民的政府也往往侵犯邻国的主权。他说：“亚太地区不能容忍专制和侵略。”





这篇措辞强硬的文章还说，美国将和志同道合的国家，从印度到太平洋岛国一起促进相互间的共同利益，“将共同对抗任何威胁我们利益和价值观的人”。





大陆12日宣布，大陆国家主席习近平也将出席这次在巴纽召开的APEC峰会。美国总统川普本人将不出席这次峰会，除了彭斯以外，白宫国家安全顾问波顿也将与会。





在美陆两国关系因贸易和南海军事化等一系列争议而加剧紧张之际，预料两国将在这次峰会上再次激烈交锋。 (中时 )

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