美媒称朝有超16处秘密导弹基地 有一处应重点关注

外媒称，新的卫星图像显示，朝鲜正继续致力于弹道导弹计划。韩国军方 13 日表示，韩美有关部门正对朝鲜境内所有导弹基地进行密切追踪和监视。

据美国《新闻周刊》网站 11 月 12 日报道，《纽约时报》消息显示，在分析卫星照片后确认，截至目前，朝鲜全境至少有 16 处秘密基地仍在进行弹道导弹项目，所有这些基地都是美国情报机构已知的一个现有网络的一部分。

战略与国际问题研究中心 12 日公布的报告确认了这些弹道导弹基地的存在，报告作者之一车维德说， “ 看上去这些基地并没有被冻结 …… 工作仍在继续。人人都在担心特朗普会接受一项糟糕的协议 —— 他们拆除一些武器设施，作为回报，他们将得到一份 ” 正式结束朝鲜战争的 “ 和平协议 ” 。

另据韩国《朝鲜日报》网站 11 月 13 日报道，报告称，在诸多秘密基地中，值得重点关注的是朝鲜黄海北道黄州郡的一处基地，原因是发现该基地藏有多个地下隧道入口和移动式导弹发射台。

报道称，在这个位于山地的基地中，有 7 条很长的地下隧道，可容纳约 18 辆移动式导弹发射车辆。这一基地距离韩朝近期正热火朝天进行前沿哨所撤离工作的非军事区约 80 公里，也是距离首尔最近的导弹基地之一。

此外据美国《华盛顿邮报》网站 11 月 12 日报道，华盛顿一家智库 12 日发布报告指出，朝鲜有十多处秘密导弹基地，一旦发生冲突，这些基地可以用来分散发射弹道导弹的移动发射装置。

这些基地是否证明朝鲜违反了今年 6 月美朝达成的协议？分析人士称，答案是否定的，尽管他们也给出了很多警告。

米德尔伯里国际研究学院的核不扩散问题专家杰弗里 · 刘易斯说： “ 朝鲜尚未违背任何承诺。 ”

新美国安全中心研究员金杜妍说： “ 朝鲜没有违背与特朗普的任何承诺，因为目前其尚未与华盛顿达成任何核协议。 ”

据韩联社 11 月 13 日报道，韩国总统府青瓦台 13 日就美国智库报告曝光朝鲜导弹基地一事表示，韩美情报部门已经掌握有关情况，美国战略与国际问题研究中心的报告援引的是商业卫星图像，韩美情报部门运用军用卫星掌握更详细的情况，并密切注视相关动向。

青瓦台发言人金宜谦当天在例行记者会上就报告所谓距韩国最近的秘密导弹基地表示，该基地用于发射短程导弹，与洲际导弹和中远程弹道导弹无关。





针对《纽约时报》据此指责朝鲜导演 “ 大骗局 ” 的说法，金宜谦指出，朝鲜从未承诺拆除该基地，也没有签订任何规定拆除义务的协议。金宜谦认为，报告所用 “ 未申报基地 ” 的表述也不准确，迄今还没有任何涉及申报义务的协议或谈判，也没有规定由谁接受申报。金宜谦表示，在需要朝美展开对话的时候，像 “ 未申报 ” 、 “ 骗局 ” 这样的表述可能引发误会、妨碍谈判顺利进行。

金宜谦说，这些基地的存在本身体现了争取谈判尽早达成协议的必要性，凸显了通过朝美对话等消除朝鲜威胁的必要性。

金宜谦还称，朝美还需谈判敲定美方应当采取哪些相应措施，朝鲜应当额外公开的核设施将会被列入谈判议题。

另据韩联社

11

月

13

日报道，韩国国防部发言人崔贤洙

13

日在例行记者会上表示，韩美军方正在密切关注。联合参谋本部有关人士称，韩军正基于韩美合作对该地区进行监视。韩国外交部发言人鲁圭德表示，韩美情报机构正在密切监视和追踪朝鲜的几个主要导弹基地，但具体情报不宜透露。

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