墨西哥候任总统急售豪华总统专机：我会亲自送货

对于富豪们来说，拥有一架总统同款私人飞机的机会来了 —— 据 NPR 新闻和《卫报》报道，三周后即将上任的墨西哥候任总统安德烈斯 · 奥夫拉多尔有一项亟待完成的任务：卖掉自己 “ 梦幻般的 ” 波音 787 总统专机。





目前，这架飞机即将正式开售，起售价格暂时尚未披露。而为了使它能够尽快售出，奥夫拉多尔本人也亲自出来 “ 站台 ” 。

在接受媒体采访时，他表示，这架飞机只有两年的使用历史，可以容纳 280 人，并对它的性能进行了高度评价，称它不仅高效、现代化，而且非常舒适， “ 内部配备有卧室、餐厅，并且空间相当宽敞 ” 。

“ 如果你想买，我会亲自送货。我们将为这架飞机的移交举行盛大仪式，而你将从此拥有一架举世无双的飞机。 ” 奥夫拉多尔在接受采访时表示， “ 尽管你要付出这架飞机的购买和维护成本，但是它的价值绝不仅仅是一架普通飞机能够媲美的，它的价值和名声是无价的！ ”

奥夫拉多尔承认，尽管这架飞机的性能无可挑剔，但是每年的维护费用就高达 5 亿比索，而这正是他决定出售飞机的根本原因。

据悉，在大选期间，奥夫拉多尔的竞选承诺之一就是出售这架飞机，用节约的经费来帮助支付社会项目的费用。这架飞机此前由上任墨西哥总统卡尔德隆于 2012 年以 2.18 亿美元的价格定制，两年前刚刚交付。

奥夫拉多尔在接受采访时恳请记者： “ 帮我传送这个信号，让它（这个消息）传遍全世界，因为可能有其它地方的人对这架飞机感兴趣。 ”

不过， NPR 新闻报道称， 2016 年，在新飞机到来之前，墨西哥政府强调总统专机不仅对总统的安全很重要，而且对随行记者团的高效运输也很重要。





尽管此前他本人也曾经因为乘坐商用客机而遭遇晚点，但奥夫拉多尔坚持认为总统专机是一种不必要的奢侈。据路透社报道，今年 9 月，他在一架因天气原因延误的商用飞机上滞留了几个小时，最终花了四个小时等待只有一小时的飞行。事后，奥夫拉多尔仍然表示： “ 在一个如此贫穷的国家里坐这么豪华的飞机，我真感到羞耻。 ”

虽然如此，奥尔夫多拉的这番话也引起争议。据

BBC

报道称，墨西哥城的市民阿吉拉尔就认为，既然政府已经花费巨资买了总统专机就应该充分利用，堂堂一国总统遭遇飞机延误而滞留机场

“

很不正常

”

。另一位市民米兰达也有类似的担心，她表示：

“

要是总统去参加国际会议，飞机发生延误怎么办？”

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