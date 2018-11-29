    • 2018年11月29日

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    财经观察：英国“脱欧”不确定性或拖累欧盟经济

    星期四, 十一月 29, 2018 ,

    欧盟日前正式与英国达成脱欧协议，但该协议能否在欧盟各成员国和英国议会顺利过关犹未可知，无协议脱欧风险尚未排除。在经济增长放缓的背景下，英国脱欧的不确定性是当前欧盟经济面临的主要风险之一。
    　　
    欧盟统计局数据显示，今年第三季度欧盟和欧元区国内生产总值（GDP）环比增速分别放缓至0.3％和0.2％，为两年多来最低。尽管增速放缓有一些临时性因素，但分析人士普遍认为，欧洲经济面临的下行压力正在加大，不确定因素增加，主要表现在贸易保护主义加剧、内部银行业问题、意大利预算风波和英国脱欧等。
    　　
    贸易、金融和信心是英国脱欧对欧盟经济产生影响的主要通道。按照目前达成的脱欧协议，英国明年3月正式脱欧后将获得21个月的过渡期，其间英国仍继续留在欧洲共同市场与欧盟关税同盟，享受贸易零关税待遇。这意味着在有协议脱欧的情况下，英欧之间的贸易往来在过渡期内基本不受影响，但过渡期结束后双方的贸易关系仍有待观察。
    　　
    欧盟委员会在秋季经济预测报告中指出，在欧洲共同市场与欧盟关税同盟之外，不存在零阻力的贸易，暗示英国脱欧必然影响欧盟成员国与英国的贸易。
    　　
    分析人士认为，未来英欧之间能否就建立高度开放的自由贸易区达成一致至关重要。如果脱欧协议夭折并出现无协议脱欧，英欧贸易往来回到世贸组织框架下进行，欧盟和英国经济所受冲击将明显上升。
    　　
    与贸易关系类似，英国与欧盟金融业之间关系的变化影响着欧盟的金融稳定。目前，关于英国脱欧之后的金融监管、准入等政策性安排尚不明确。不少在伦敦的金融机构一边关注脱欧进展，一边着手调整业务布局，向欧元区迁移业务和员工。
    　　
    欧洲央行行长德拉吉表示，对欧盟与英国达成使金融稳定风险最小化的协议有信心。然而，私营部门必须为最坏的情况做好准备。无协议脱欧势必给欧元区金融市场、金融中介机构等带来不安。
    　　
    此外，英国脱欧不确定性持续发酵，可能影响欧洲消费者信心。鉴于消费已成为当前拉动欧盟经济增长的首要动力，消费减弱不仅拖累增长，也将影响欧元区核心通胀率回升。
    　　
    欧盟委员会的调查显示，11月份欧元区消费者信心指数下滑至20个月低位。分析人士指出，包括英国脱欧在内的一系列不确定性正慢慢传导至欧元区消费市场。（新华社）

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