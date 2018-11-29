财经观察：英国“脱欧”不确定性或拖累欧盟经济

欧盟日前正式与英国达成 “ 脱欧 ” 协议，但该协议能否在欧盟各成员国和英国议会顺利过关犹未可知， “ 无协议脱欧 ” 风险尚未排除。在经济增长放缓的背景下，英国 “ 脱欧 ” 的不确定性是当前欧盟经济面临的主要风险之一。

欧盟统计局数据显示，今年第三季度欧盟和欧元区国内生产总值（GDP）环比增速分别放缓至0.3％和0.2％，为两年多来最低。尽管增速放缓有一些临时性因素，但分析人士普遍认为，欧洲经济面临的下行压力正在加大，不确定因素增加，主要表现在贸易保护主义加剧、内部银行业问题、意大利预算风波和英国 “ 脱欧 ” 等。

贸易、金融和信心是英国 “ 脱欧 ” 对欧盟经济产生影响的主要通道。按照目前达成的 “ 脱欧 ” 协议，英国明年3月正式 “ 脱欧 ” 后将获得21个月的过渡期，其间英国仍继续留在欧洲共同市场与欧盟关税同盟，享受贸易零关税待遇。这意味着在 “ 有协议脱欧 ” 的情况下，英欧之间的贸易往来在过渡期内基本不受影响，但过渡期结束后双方的贸易关系仍有待观察。

欧盟委员会在秋季经济预测报告中指出， “ 在欧洲共同市场与欧盟关税同盟之外，不存在零阻力的贸易 ” ，暗示英国 “ 脱欧 ” 必然影响欧盟成员国与英国的贸易。

分析人士认为，未来英欧之间能否就建立高度开放的自由贸易区达成一致至关重要。如果 “ 脱欧 ” 协议夭折并出现 “ 无协议脱欧 ” ，英欧贸易往来回到世贸组织框架下进行，欧盟和英国经济所受冲击将明显上升。

与贸易关系类似，英国与欧盟金融业之间关系的变化影响着欧盟的金融稳定。目前，关于英国 “ 脱欧 ” 之后的金融监管、准入等政策性安排尚不明确。不少在伦敦的金融机构一边关注 “ 脱欧 ” 进展，一边着手调整业务布局，向欧元区迁移业务和员工。

欧洲央行行长德拉吉表示，对欧盟与英国达成使金融稳定风险最小化的协议有信心。然而，私营部门必须为最坏的情况做好准备。 “ 无协议脱欧 ” 势必给欧元区金融市场、金融中介机构等带来不安。

此外，英国 “ 脱欧 ” 不确定性持续发酵，可能影响欧洲消费者信心。鉴于消费已成为当前拉动欧盟经济增长的首要动力，消费减弱不仅拖累增长，也将影响欧元区核心通胀率回升。

欧盟委员会的调查显示，11月份欧元区消费者信心指数下滑至20个月低位。分析人士指出，包括英国

“

脱欧

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在内的一系列不确定性正慢慢传导至欧元区消费市场。（新华社）

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