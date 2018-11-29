英央行：“无协议脱欧”将致英国经济大幅萎缩

英国央行28日发布的一份报告指出， “ 无协议脱欧 ” 将导致英国国内生产总值（GDP）最多萎缩8％，对英国经济的冲击程度大于2008年国际金融危机。

报告说， “ 无协议脱欧 ” 可能使英国失业率上升至7.5％，通货膨胀率上升至6.5％，房价下跌30％，商业资产价格下跌48％，英镑贬值25％。

英国央行强调，上述数据只是对 “ 最坏情况 ” 进行测算，并非最有可能出现的情况。在达成过渡期协议的情况下，英国GDP增长可能比最近的预期更好。而即便在最坏情况下，英国金融系统也做好了应对准备。

与此同时，英国政府当天发布的一份报告认为，与留在欧盟相比，英国不管以何种方式 “ 脱欧 ” ，其经济都将受到负面影响。

这份报告说，如果英国按照目前与欧盟达成的协议退出欧盟，15年后英国GDP将比留在欧盟少3.9％。如 “ 无协议脱欧 ” ，这一数字将高达9.3％。

报告指出， “ 脱欧 ” 只是影响英国经济增长的诸多因素之一，评估结果不代表对未来英国经济的最终预测。

英国财政大臣菲利普 · 哈蒙德当天在接受英国广播公司采访时表示，任何方式的 “ 脱欧 ” 都会让英国经济付出代价，从纯经济学角度看，留在欧盟对英国经济更有利。

欧盟成员国领导人25日在布鲁塞尔举行的特别峰会上正式通过此前与英国达成的 “ 脱欧 ” 协议。但 “ 脱欧 ” 协议尚需英国议会及欧盟其他各成员国分别批准才能生效。

英国议会将于12月11日对

“

脱欧

”

协议进行表决，如协议未获通过，英国将面临

“

无协议脱欧

”

风险。（新华社）

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