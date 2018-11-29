    • 2018年11月29日

    Home Economy global 英央行：“无协议脱欧”将致英国经济大幅萎缩

    英央行：“无协议脱欧”将致英国经济大幅萎缩

    星期四, 十一月 29, 2018 ,

    英国央行28日发布的一份报告指出，无协议脱欧将导致英国国内生产总值（GDP）最多萎缩8％，对英国经济的冲击程度大于2008年国际金融危机。
    　　
    报告说，无协议脱欧可能使英国失业率上升至7.5％，通货膨胀率上升至6.5％，房价下跌30％，商业资产价格下跌48％，英镑贬值25％。
    　　
    英国央行强调，上述数据只是对最坏情况进行测算，并非最有可能出现的情况。在达成过渡期协议的情况下，英国GDP增长可能比最近的预期更好。而即便在最坏情况下，英国金融系统也做好了应对准备。
    　　
    与此同时，英国政府当天发布的一份报告认为，与留在欧盟相比，英国不管以何种方式脱欧，其经济都将受到负面影响。
    　　
    这份报告说，如果英国按照目前与欧盟达成的协议退出欧盟，15年后英国GDP将比留在欧盟少3.9％。如无协议脱欧，这一数字将高达9.3％。
    　　
    报告指出，脱欧只是影响英国经济增长的诸多因素之一，评估结果不代表对未来英国经济的最终预测。
    　　
    英国财政大臣菲利普·哈蒙德当天在接受英国广播公司采访时表示，任何方式的脱欧都会让英国经济付出代价，从纯经济学角度看，留在欧盟对英国经济更有利。
    　　
    欧盟成员国领导人25日在布鲁塞尔举行的特别峰会上正式通过此前与英国达成的脱欧协议。但脱欧协议尚需英国议会及欧盟其他各成员国分别批准才能生效。
    　　
    英国议会将于12月11日对脱欧协议进行表决，如协议未获通过，英国将面临无协议脱欧风险。（新华社）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,