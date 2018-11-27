刘强东性侵细节 曾全裸要拉女生洗鸳鸯浴

京东CEO刘强东被指在美国涉嫌性侵中国女留学生一案，持续发酵。据称，刘强东曾尝试把受害者拉去洗澡。
路透社在11月21日报道称，刘强东性侵案的检察官正了解当事人陈述以外的证据，以求打破案件的僵局。
报道中还披露案件更多细节，包括刘强东的助理曾在事件翌日求助深圳卓越集团董事长李华，与女方沟通寻求和解。 报道指出，现年45岁的刘强东在8月底前往美国明尼苏达大学参加一个工商管理博士（DBA）课程。根据大学资料，该项目学生还有腾讯CEO马化腾和深圳卓越置业集团有限公司董事长李华。女子曾向警方表示，在强奸事件发生后，刘强东的一名私人助理向李华求助，要求双方和解。惟李华未有对路透社记者的查询作回应。明尼苏达大学的代表则以学生隐私为由，拒绝回应案件。
该宗涉嫌强奸案件发生于刘强东在一家日本餐馆举办的晚宴上，当时该名学生坐在刘强东旁边。据警方记录，宴会接近尾声时，该名女子说她喝醉了，需要协助才能回家。 一名自称是刘强东私人助理的张姓女子（Alice Zhang）向警方表示，自己帮该名学生上了刘强东的车，再和刘一起上车。受害人则表示，女助理初时试图坐在自己和刘强东之间，但被刘强东警告“别妨碍我“。对方遂坐在前排座位上，刘强东后来开始在后排座位上对受害人动手动脚。坐到前排的张姓助理当时则开启收音机，又折起倒后镜。
有记者曾致电该名张姓女助理的手机，接听的女子否认自己是该名助理，并当听到有关报道描述后，随即挂断电话。刘强东的律师亦未回应事件。 受害女子曾向警方表示，自己当时很害怕，不知道自己身处地方。她以为她可以“坐下来和刘说话“，并说服他开车送她回家。
她曾对刘强东说：“我知道你是一个好人，你可以冷静下来，这样你才能意识到你现在在做甚么。“ 当他们到达她的住所后，刘强东要司机和张姓助理等候，他会很快回来。据一名知情人士透露，刘最后在她的住所逗留大约四个小时，在屋内洗澡，又一丝不挂地躺在她的床上。受害人表示，她一再拒绝刘并试图要求他离开。 报道还提到，听过一段警方录音，受害人曾对警方表示：“我求他，‘别那样做。你有妻子和孩子，’但他不听我的。”“他尝试把我拉进去洗澡。我竭尽全力对付他。
“刘强东最终把她压在床上，然后强奸了她。受害女子后来告诉警方，她保留床单上的精液作为证据。 事件发生后的第二天，刘的另一位名叫杨姓助手（Vivian Yang）联络受害女子。受害人向杨姓助手表示，她想谈谈“昨天发生的事情”。受害人指出，她希望“公正”，并正在考虑找律师。在随后的警方会面中，受害人以为刘强东可以向自己道歉。
杨姓助理建议她当晚与卓越集团董事长李华见面，“你说你的，我们说我们的。让李老板先和你说，他是我们双方都信任的人，他可以先和你沟通一下。”该次谈话被受害人的一名朋友录音。 受害女子对警方表示，自己拒绝杨姓助理的提议，她只想和刘谈谈。
根据录音，她说希望有自己的一名朋友在场。微信信息显示，杨姓助理最终同意在8月31日晚上10时半左右，带刘强东到明尼苏达大学卡尔森管理学院见受害人。当刘到达时，受害人正向警方落口供。警方在晚上11时左右逮捕刘强东。 刘强东在翌日下午4时左右被释放，数个小时后，他乘坐私人飞机返回中国。
自从刘强东性侵案曝光以来，京东一直被质疑在没有刘强东的情况下将何去何从。继有坊间传言刘强东宣布退出京东管理层之后，大陆微信公号“牛兄弟”发布消息称，不守道德的刘强东应“切割”相关角色，包括辞去中国全国政协委员职务等。
文章提到，与“全国政协委员”这个角色切割后，刘强东可以静下心来打官司，同时安排好京东集团的各种“后手”。 文章表示，万一美国法院最终判刘强东有罪，或万一“女对手”不肯私下了结，此事不断发酵，刘强东很可能要从京东董事局主席兼首席执行官位置上下台。现在安排好“切割”方案，下一步京东集团的震动也可以小一些。
在中国，身兼人大代表、政协委员的富豪很多。今年3月份，刘强东第一次被选为全国政协委员，至今还不满一年。他当时在回应中国国内一媒体记者采访要求时表示“第一次上政协，还是要低调点”。
据了解，拥有人大代表或政协委员的身分，对富豪从事的商业活动尤其有利，增加他们参与政府基建或国企投资的机会，又有很多机会与国家领导人会面。 不过，身为人大代表或政协委员也并非一定能确保他们的政治安全。（多维新闻）
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