马哈迪批国民懒惰引争议 被指不问民生

马来西亚首相马哈迪在近期的一场讲话中表示，马来西亚可能会被相对落后的邻国越南赶超，而原因却是该国国民十分勤奋，此言一出随即引发了该国社会广泛争议。
据马来西亚《星报》11月25日报道，马来西亚首相马哈迪（Mahathir Mohamad）对该国国民“好逸恶劳”的作风进行了批评，此举引发了该国社会广泛争议。
当地时间25日的一场讲话中，马哈迪马来西亚目前存在两大弊端，即国家过度依赖外籍员工以及国民过度依赖政府补贴，这样下去马来西亚很快就会被东南亚一些相对落后的国家赶超，而最有可能的国家则是越南。
马哈迪称，“越南之所以会超过马来西亚，是因为这个国家的国民都很勤劳。” 此言一出，随即在马来西亚社会引发了大范围讨论。有该国网友指出，这可能是与身为政坛元老的马哈迪长久不问民生有关。还有网友表示，国民的“恶劳”是因为国家的“懒政”，马来西亚有很多人一周工作6天也不够养家糊口，而大批年轻人则选择在新加坡打工挣钱。
马来西亚《新海峡时报》指出，2018年该国申请政府设立的“人民援助金”（BR1M）补助项目的人数约为700万，而该国总人口却有3,000多万。 据了解，从今年8月起，马哈迪政府开始逐步削减BR1M的补贴额度，旨在彻底消除民众对它的依赖。（多维新闻）
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