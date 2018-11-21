菲律宾300民众在中国驻菲使馆外示威





约三百名菲律宾民众昨天在中国大使馆外示威，要求菲国政府勿为经济利益出卖南海主权。菲国民意调查机构“社会气象站”（ SWS ）公布最新调查，显示高达八成四受访者认为马尼拉不应坐视中国在南海的扩张。





约三百名激进组织成员昨天上午聚集在马尼拉中国大使馆外，要求菲国政府勿为中国的贷款而出卖南海主权，现场约有五十名警员维持秩序。他们高喊口号，指菲律宾是非卖品，又手持政治漫画讽刺总统杜特尔特向中国投降。





菲律宾前总检察长希尔拜前天（十九日）表示，菲律宾在南海仲裁中取得胜利，意味着菲国可以拥有南海声索区域的经济主权，控制范围内所有资源，不应与中国分享。菲国反对派也质疑，杜特尔特一六年访华时，中方承诺提供约二百四十亿美元的投资与援助，但迄今兑现的不多。菲总统府说，杜特尔特将向习近平施压，要求兑现承诺，强调杜特尔特不会为了中国的援助而牺牲主权。





菲国民调机构“社会气象站”昨天公布第三季调查，有八成四菲律宾受访者认为“坐视中国在菲国索讨的领域兴建设施和部署军队”是不对的，较六月时高出三个百分点。有八成七受访者认为，重新取回“被中国占取之岛屿”的控制权，有其重要性。

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