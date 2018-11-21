习近平访菲晤杜特尔特 签油气开发备忘录





中国家主席习近平昨天展开对菲律宾的两天国事访问，与菲国总统杜特尔特举行会谈，一致决定建立中菲全面战略合作关系，并就共同开发油气资源，推进“一带一路”建设等签署谅解备忘录。习近平表示，中菲在南海有广泛共同利益，可以继续通过友好协商管控分歧。杜特尔特说，菲方赞同本地区国家共同维护南海和平稳定，又说在处理国际事务中，中国是站在历史的正确一边。





习近平昨天由汶莱转抵菲律宾，展开亚太第三站的国事访问，也是相隔十三年再有中国国家主席到访菲律宾。他首先到马尼拉黎刹纪念碑献花，之后往总统府出席欢迎仪式，并与杜特尔特举行会谈。习近平说，杜特尔特一六年执政以来，在双方共同努力下，中菲友好合作的大门重新打开，给两国人民带来切实利益，为地区和平繁荣稳定作出贡献，重申睦邻友好是两国唯一正确的选择。





2013年一月，菲国时任总统阿基诺三世把南海争议提交国际仲裁，设于海牙的常设仲裁法院2016年七月裁定，中国主张的“九段线”在国际法下没有效力。同年七月，杜特尔特上台，决定搁置主权争议，磋商与中国共同开发南海。





习近平指出，中菲在南海有广泛共同利益，可以继续通过友好协商管控分歧，推进海上务实合作，为地区和平稳定和人民福祉作出应有贡献。他说，菲律宾是中国共建“一带一路”的重要伙伴。双方要深化“一带一路”倡议同菲律宾发展战略对接，加强基建、电信、农业等领域合作。中方将继续在力所能及范围内向菲律宾提供支持，帮助菲律宾开展更多减贫等社会民生项目。





杜特尔特表示，菲方愿继续同中国加强贸易、投资、农业、防务、卫生、禁毒、民生、基建、能源等领域合作。他说，在处理国际事务中，中国是站在历史的正确一边。菲方赞同本地区国家共同维护南海和平稳定，愿积极促进东盟同中国关系发展。





会谈后，两国元首共同见证《关于共同推进『一带一路』建设的谅解备忘录》、《关于油气开发合作的谅解备忘录》等二十九项双边合作文件的签署。不过有关方面并未交代谅解备忘录的详细内容。





Twitter

sgnypost





