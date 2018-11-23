研究表明乳腺癌患者可能不需化疗

在诊断出乳腺癌之后，许多妇女会先进行手术，然后进行化疗和放疗。但是一项新的研究显示，如果发现得足够早，女性也可以避免化疗。





自从去年四月被诊断罹患乳腺癌以来，艾米 · 亚当更加注重家庭时间。





癌症患者艾米 · 亚当说： “ 说到底，家庭才是最重要的，所以，我的家人一起照顾我。 ”

“ 这是我的病历。 ”





亚当很幸运，她的乳房 X 光检查很早就发现了癌症，当时肿瘤只有三到四毫米，比铅笔上的橡皮擦还小。她接受了乳房肿瘤切除手术和放疗。





艾米 · 亚当说： “ 没有化疗，没有化疗。 ”





密苏里卫生保健大学的艾米丽 · 奥尔布赖特博士说，更多的乳腺癌早期患者有可能不必进行化疗。发表在《新英格兰医学杂志》 (New England Journal of Medicine) 上的一项研究表明，基因测试可以确定癌症复发的可能性。





研究发现，癌症复发风险较低的妇女并不能从化疗中获益。复发风险高的妇女化疗效果更好。至于有中等复发风险的女性，医生还没有明确的建议。





艾米丽 · 奥尔布赖特博士说： “ 最近的研究结果表明，对于有中等复发风险的女性，化疗对大多数人并不管用。 ”





大多数人都知道化疗会导致恶心、脱发和疲劳，与此同时，化疗也会对心脏和神经造成损害。





这项研究可以使无数中、低风险复发率的癌症早期患者免于接受化疗。





艾米丽 · 奥尔布赖特博士说： “ 随着我们对生物学的深入了解，我们能够根据患者的具体肿瘤类型来定制治疗方法。因此，有些小肿瘤可能更有侵袭性，而有些大肿瘤可能并不那么具有侵袭性。 ”





筛查使亚当能够及早发现癌症。乳房 X 光检查可以在女性有感觉之前两年发现肿块。

亚当说，不必接受化疗使她感到非常欣慰。





“ 你今天好吗？ ”





由于这项研究，更多妇女将能够避免不必要的、会产生负作用的治疗。

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