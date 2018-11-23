    • 2018年11月23日

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    研究表明乳腺癌患者可能不需化疗

    星期五, 十一月 23, 2018 ,

    在诊断出乳腺癌之后，许多妇女会先进行手术，然后进行化疗和放疗。但是一项新的研究显示，如果发现得足够早，女性也可以避免化疗。

    自从去年四月被诊断罹患乳腺癌以来，艾米·亚当更加注重家庭时间。

    癌症患者艾米·亚当说：说到底，家庭才是最重要的，所以，我的家人一起照顾我。
    这是我的病历。

    亚当很幸运，她的乳房X光检查很早就发现了癌症，当时肿瘤只有三到四毫米，比铅笔上的橡皮擦还小。她接受了乳房肿瘤切除手术和放疗。

    艾米·亚当说：没有化疗，没有化疗。

    密苏里卫生保健大学的艾米丽·奥尔布赖特博士说，更多的乳腺癌早期患者有可能不必进行化疗。发表在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)上的一项研究表明，基因测试可以确定癌症复发的可能性。

    研究发现，癌症复发风险较低的妇女并不能从化疗中获益。复发风险高的妇女化疗效果更好。至于有中等复发风险的女性，医生还没有明确的建议。

    艾米丽·奥尔布赖特博士说：最近的研究结果表明，对于有中等复发风险的女性，化疗对大多数人并不管用。

    大多数人都知道化疗会导致恶心、脱发和疲劳，与此同时，化疗也会对心脏和神经造成损害。

    这项研究可以使无数中、低风险复发率的癌症早期患者免于接受化疗。

    艾米丽·奥尔布赖特博士说：随着我们对生物学的深入了解，我们能够根据患者的具体肿瘤类型来定制治疗方法。因此，有些小肿瘤可能更有侵袭性，而有些大肿瘤可能并不那么具有侵袭性。

    筛查使亚当能够及早发现癌症。乳房X光检查可以在女性有感觉之前两年发现肿块。
    亚当说，不必接受化疗使她感到非常欣慰。

    你今天好吗？

    由于这项研究，更多妇女将能够避免不必要的、会产生负作用的治疗。

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