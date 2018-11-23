人脸识别摆乌龙 格力总裁董明珠被误认闯红灯

知名企业格力电器老板董明珠传说闯红灯被抓拍，结果却是人脸识别系统搞乌龙，误把车厢广告照片当成董明珠本人。





综合中华网等陆媒报导，“董小姐在宁波竟然闯红灯了？”一则格力电器董事长兼总裁董明珠在浙江宁波闯红灯被抓拍的帖子昨天大陆网上热传。从网民贴的照片来看，董明珠的脸和一辆公车车身广告一起出现在街头行人闯红灯曝光台的电子荧幕上。





据报导，这个电子荧幕位在一家百货公司门口，除了董明珠被放大的脸，另有 4 张照片显示一辆公车压在斑马线上，车身喷涂了董明珠大幅头像的广告，公车此时呈南北方向，与电子荧幕平行。





荧幕左下角用红字标注，这是“宁波交警行人闯红灯曝光台”，董明珠头像下方则有两行红字，其中一行是“在江厦桥东违法闯红灯”。





这个消息昨天上午出现后，网民笑评不断。有人说“早上路过江厦桥看到宁波交警行人曝光台，差点没笑喷出来，这不是董明珠嘛，怎么她在宁波闯红灯了？”

网民“ baibeMarryy ”更表示，“承包了我一天的笑点，哈哈哈。”





还有人故意在微博 @ 董明珠本人，喊她“麻烦 15 天内来宁波江厦桥东交下罚单”。

就在网上一片调侃之际，当地交警部门开始着手调查，并在傍晚 5 时 28 分在宁波市公安局交通警察局官方微博公布说，经核实是“行人非机动车闯红灯抓拍系统”对公车广告上的人像“进行了误识别”。





公告还说，“交警部门事后立即进行删除，目前技术人员已对该系统进行了全面升级，减少误识别率”。





针对自家董事长在宁波的这起乌龙事件，珠海格力电器官方微博也在昨晚转发了相关新闻，并发文说，“安全你我他，平安靠大家”。

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