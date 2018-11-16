中国东盟2030年愿景 坚定反对保护主义

内地发布的《中国 - 东盟战略伙伴关系 2030 年愿景》中指出，中国与东盟建立战略伙伴关系 15 年来为地区和平、稳定与繁荣作出了巨大贡献，双方关系已迈入新时代。同时，双方坚定反对日益上升的保护主义和逆全球化思潮，重申国际贸易与投资是实现经济可持续增长、减少社会不平等。





新华社报道，东盟国家重申坚持一个中国政策。双方进一步深化战略关系，提升互信和信心，依据国际法和平解决分歧，不诉诸武力或以武力相威胁，促进地区和平、安全与稳定。





双方重申，尊重各国依据本国国情独立选择自身发展道路，在防务、安全、非传统安全和应对跨境威胁等领域将会通过开展对话，致力于维护和促进南海和平、安全与稳定。





经济合作方面，努力深化经贸联系，促进互联互通，实现到 2020 年双向贸易额 1 万亿美元、投资额 1500 亿美元的目标，期待到 2030 年取得更多贸易投资成果。





同时，加强双方贸易、投资和旅游往来。深化金融合作，包括推动亚洲基础设施投资银行等国际金融机构积极参与，调动私营资本，提升能力建设，支持区域基础设施发展。





社会文化合作方面，鼓励双方人文交流与合作，共创美好未来；加强环保、水资源管理、可持续发展、气候变化等合作。

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