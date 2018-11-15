美国会报告:美军优势不再对战中俄恐输

美国去年七月成立的跨党派专家小组“国防战略委员会”（National Defense Strategy Commission），十四日发表九十页的报告，直指美方军事优势“被侵蚀到危险程度”，若与中国或俄罗斯对战，可能吃败仗或只能险胜；一旦两线以上冲突同时爆发，美国更恐陷入“国家安全危机”，呼吁增加预算以因应情势紧张的台海两岸与朝鲜半岛问题。
吁增加预算因应台海紧张
该十二人委员会的工作重点，是评估国防部长马提斯一月发布的“2018年国防战略”（2018 National Defense Strategy）。专家在报告中直言，可谓国防部施政指南的NDS主轴，将表现在2020财政年度的预算上，包括将更多心力放在具潜在冲突的中、俄两国，以及由中东地区逐步撤兵；NDS概念虽大致正确，但立基于“可疑的假设与薄弱分析”，对于美国该如何因应更危险世界的挑战“未有充分说明”。
报告也指出，中国和俄罗斯的威权政府正透过大规模扩张军备，寻求区域霸权，提高在全球各地投射军力的能力，目标直指美国。中、俄两国已从美军以往的作战经验中汲取教训，准备投入一场高科技战争。尽管美国今年国防预算达七千一百六十亿美元，是中国的四倍、俄罗斯的十倍以上，但重整美军战备以反制现有威胁的投资仍不足，国会今后两年应对国防预算松绑。
专家呼吁正视“美国已不再具有确定的军事优势”，尤其敌方企图在海外击垮美军的同时，美方若还期待对手不朝美国本土发动网路等各式类型的攻击，这种心态简直可谓“不明智和不负责任”。报告指出，美国恐在中国军队入侵台湾或北韩攻击南韩时，才惊觉力不从心；为了有效反应，美国必须投注更多资源，以免长期而言付出更多时间、人命等成本。（自由时报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost