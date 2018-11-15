承先启后 习近平将扩大纪念改革开放40周年

中共改革开放40周年纪念活动12月将进入高潮。消息透露，中共拟于11届三中全会开幕40周年的12月18日举行高规格的纪念大会，总书记习近平等7名政治局常委都将出席，与会人数多达6000人。
星岛日报报导，这场纪念大会订名“纪念党的11届三中全会召开40周年大会”，将于12月18日在北京人民大会堂举行，习近平等7名政治局常委及其他中共中央领导人都将出席，总出席人数多达6000人。
根据报导，习近平届时将发表讲话，总结改革开放40年来的成就和经验，阐述“新时期”中共深化改革的方向。然而，习近平届时会不会提及推动改革开放的中共第2代领导人邓小平，并作出评价，将受到外界瞩目。
中共政治局常委王沪宁13日出席官办的改革开放40周年展览致词时说，中共18大以来，以习近平为核心的党中央全面深化改革，使“改革开放翻开了新的历史篇章”。进入“新时代”，要坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，把改革开放不断推向深入。通篇对邓小平只字未提，却大力吹捧习近平的地位。
报导指出，配合改革开放40年纪念，中共官方将从中国各地评选出40名对改革开放有突出贡献的人士，将由习近平颁授勋章。其中，由于香港商界在中共推动改革开放初期扮演重要角色，因此一些重量级港商也被评选入列。
报导指出，被评选的港商中，有些人如今已经逝世，因此将由其后人代表出席大会，并接受授勋。
1978年12月18日，中共11届三中全会在北京开幕，会中决定扬弃先前“以阶级斗争为纲”的执政总路线，将全党的工作重心转移至经济建设，自此实施改革开放政策，结束中共建国前29年几近闭关锁国的时代，自此走入现代化。（中央通讯社）
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