扯！中国大学令清查师生手机电脑

中国大学校园近期风声鹤唳！广西桂林电子科技大学日前以“境内外敌对势力”传播违禁、违法影音内容为由，发文下令全面清查教职员工及在校学生的手机、电脑、行动硬碟和随身碟等电子装置，引发哗然。网友痛批此举严重侵犯个人隐私，法界人士也指校方严重违法。校方则辩称，外界对公文内容理解有误，且尚未真正实施。
防“境内外敌对势力”
这份标注“桂电〔2018〕77号”的桂林科大文件声称，因近期“境内外敌对势力”透过网路、手机等途径，大肆传播违禁、违法影音；为抵制和打击涉暴、涉恐、反动、淫秽等有害思想传播，将在各单位与学院开展清理涉暴、涉恐、反动、淫秽等违禁、违法影音工作的相关事宜，要求各单位、学院要对全体教职员工及在校学生的手机、电脑、行动硬碟、随身碟等进行全面清查，清查时间为11月7日至23日。
文件被媒体披露后引发哗然，网友一面倒痛批校方侵犯个人隐私，领导脑袋进水，才应该被清查。但据澎湃新闻报导，该校保卫处工作人员声称，目前尚未具体落实，基于涉及隐私等问题，清查范围可能会缩小。至于清查的初衷，工作人员表示，“上面有要求的”。
上海天安涌道律师事务所律师郭维朝指出，中国宪法第四十条规定，除因国家安全或追查刑事犯罪的需要，由公安或检察机关依照法律规定程序对通讯进行检查外，任何组织或个人不得以任何理由侵犯公民通讯自由和通讯秘密。北京京师律师事务所律师张新年也指出，大学生的合法权益受法律保护，若文件属实，校方及相关人员显然欠缺法治思维，并涉嫌严重违法，应予问责；他还强调，即便是在中、小学校的未成年人隐私，也应依法保护。
入校逮维权生校园弥漫恐怖
另一方面，北京大学九日晚间发生警方人员入校逮捕维权人士、殴打学生的事件，引发国际媒体关注。美国有线电视新闻网（ＣＮＮ）报导，当局自今年八月起，在全国各地大肆抓捕自发性为劳工争取权益的年轻左翼活动人士，相关行动已导致各大校园弥漫恐怖氛围。一名北大学生告诉ＣＮＮ，北大校园如今宛如笼罩着“白色恐怖”。
香港“南华早报”十四日报导，中国当局九日起先后在北京、上海、广州、深圳、武汉等地逮捕二十二名维权人士，迄今仍有至少十六人下落不明。（自由时报）
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