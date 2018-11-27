陈水扁问韩国瑜“全台首富”做不到又如何？

民进党在高雄市长选举中惨败，曾在脸书上发文表示，担心自己可能因韩国瑜当选而"北漂"的前总统陈水扁，昨天发文指"衷心感谢、诚挚祝福、疗伤止痛、难过无言"。今（26日）又在脸书上指前总统马英九633的政见跳票无人问，质疑韩国瑜"打造高雄，全台首富"做不到又如何？
陈水扁保外就医后，经常与友人谈论或在脸书发表"新勇哥物语"评论政治，他一年前就曾对友人说，嘉义市、彰化县、宜兰县和澎湖县等4县市会是民进党的"重灾区"，国民党可能翻转、夺回地方县市政权。陈水扁在一年前也曾说，若民进党执政成绩很差，那么台中市、云林县和新竹市都会失守，当时遭他点名的县市，仅新竹市守住，他没点名的高雄市，绿营则是大输15万票。
周日上午开完票后，扁在脸书上写"阿扁1124选举结果"，"衷心感谢、诚挚祝福、疗伤止痛、难过无言"。今上午又在脸书上以"谈电视辩论无用论与选战政见无用论？"为题发文。
扁在今天的发文指出，电视辩论只要不犯重大错误，辩好辩坏，对选举结果影响不大，日前迈瑜电视辩论，公认辩得比较好的陈其迈，并没有胜选，至于政见重要吗？文章写道，不能没有，但很少人阅听。现在网路发达，在意的人更少，文未则指马英九"六三三"跳票无人问，韩国瑜"打造高雄，全台首富"做不到又如何？
陈水扁前总统所指的633，是前总统马英九在竞选时提出"经济成长百分之6、失业率百分之3、国民年收入3万美金"政见，今上午8时许，扁在脸书发表"新勇哥物语"即举马英九的633政见，对比韩国瑜的政见。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost