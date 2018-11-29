美国专家呼吁：限制发放签证给中国媒体和学者

综合讯，美国华尔街日报报道说，一群有影响力的中国问题专家呼吁，美国人应认识到，中国在美开展的影响活动正产生越来越大的威胁。这群专家还建议限制向中国媒体和学者发放签证，除非美国媒体和学者获准在中国更自由地开展工作。





在一份最新报告中， 32 位资深中国观察人士警告称，中国共产党为影响美国大学、媒体、智库和公司而进行的运作随处可见，这些做法正破坏民主程序，而众多美国人仍浑然不觉。





撰写这份报告的专家群体由斯坦福大学 (Stanford University) 胡佛研究所 (Hoover Institution) 的 Larry Diamond 和亚洲协会 (Asia Society) 驻纽约的夏伟 (Orville Schell) 牵头，并得到独立非营利机构安纳伯格基金会阳光之乡信托 (Annenberg Foundation Trust at Sunnylands) 的资金支持。





报告称，中国共产党影响行动的目标是推广认同中国威权政府的主张，同时压制其他观点。报告还指出，北京方面也在防止美国组织影响中国社会。





例如，这些学者发现，中国在美国增加了其国有媒体公司的英文节目，同时通过收编现有媒体及创建自有媒体的方式基本消灭了许多曾经为华裔美国人服务的独立中文媒体，包括纸媒和数字出版物、电视和广播等。中国政府还严格限制西方媒体在中国的运营，包括《华尔街日报》。





此外，上述研究人员还发现，北京方面对一些举办过中共不喜欢的活动的美国大学实施了报复，还对不认同中国在台湾和西藏问题上立场的美国企业进行了威胁，并限制了美国智库在中国的业务，但与此同时，中国还扩大了自己在美国的智库网络。





对此，报告的撰写人建议美国设立一个联邦政府办公室，州政府和地方政府以及非政府组织可以就如何应对中方在合作方面的请求进行谘询。该办公室可以提供那些接触美国团体的中国机构的背景信息。





报告还建议，美国政府应该限制对中国记者、智库和大学学者的签证，除非美国记者、智库和大学学者获得中国给予的对等待遇。





报告称，中国政府特别将目标瞄准了美籍华人，认为这个人群仍忠诚于自己的祖国。报告称，这不仅会妨碍美籍华人的言论自由，而且尽管其中只有很少人可能接受中国政府的指示，但这个群体在美国将受到怀疑。报告敦促，不要将任何美国族群或到访美国的人士妖魔化。

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