G20分歧下开幕 中美成焦点 特朗普：关税争拗还有长路要走

二十国集团（G20）峰会今起一连两天在阿根廷举行，焦点除了在中美贸易战外，各国就贸易及气候变化等议题分歧大，G20领袖能否签署公报成疑问。美国贸易代表莱蒂泽周三亦警告，若中国未能在贸易政策上作出“有意义的改革”，美国将向中国制造的汽车加征关税。美国总统特朗普昨在Twitter称，中美的关税争拗“还有很长的路要走”，呼吁美国企业想避免遭征收关税，就在国内生产货品。





特朗普料促开放市场 习立场难变





习近平与美国总统特朗普将在周六晚宴上会谈，特朗普预计会敦促中国开放市场，容许美国公司竞争。《金融时报》引述熟悉谈判的人士透露，自5月特朗普反驳中国谈判代表有关双方已同意暂缓加征关税的说法以来，北京的立场没有根本改变过。中国副总理刘鹤当时称，中国政府愿意购买更多美国农产品，并继续提高特定行业的外国投资上限，但他拒绝承诺对中国的“国家资本主义”模式作出结构改革。一名知情人士谈及11月启动的双边谈判说：“中国在几个月来一直没有给予美国任何东西，只是开出与6个月前本质上相同的建议。习近平不想表现出弱势，他可以或想要给予的东西并不多，双方都只是试图完成这个过程，以便看看明年会发生什么。”





专家：G20无助停火 美恐收更多关税





中国人民大学美国研究中心主任时殷弘教授指出，对中国官员来说，特朗普的要求太高，“在G20峰会上，中国将反对贸易保护主义，并重申其愿意深化和扩大国内改革。不过特朗普不想听到这些话，他需要前所未有、非常具体且可执行的让步。这些让步将迫使中国很大程度改变其经济模式和工业政策”。





国际货币基金组织（IMF）前中国区负责人普拉萨德（Eswar Prasad）说：“G20会议最有可能的结果是双方有一些安抚言论，但我认为最终你会看到美国推出更高和更广泛的关税。”

“习特会”前夕，美国贸易代表莱蒂泽（Robert Lighthizer）周三向中国开火，威胁若中国无法对其侵略性贸易政策作出“有意义改革”，会将美国对华汽车关税提升至40%，即与北京目前对美国汽车征收的关税一样。





华外交部促多协商减“挥大棒”





中国外交部发言人耿爽昨称，中美当务之急是通过对话协商解决双方的贸易争端，对传媒喊话，挥舞贸易制裁大棒于事无补。





今年是G20十周年，但各国代表在贸易和气候变化问题上分歧大，令起草G20最后公报过程进展缓慢，最终可能会删改至避开一些具争议的议题。G20成员国代表周一起已在布宜诺斯艾利斯开会，商讨公报内容。这是一份不具约束力的协议，将于两天峰会结束时公布。





欧洲一名消息人士周二坦言：“会谈很困难，但这并不意外。对于公报的谈判仍在进行，很难预计结果。”法国财政部消息人士表示，美国官员正阻止任何提及《巴黎协定》的言辞，法国则推动公报提及反对保护主义，并承诺改革世界贸易组织（WTO）和全球商业规则。





一些代表称，由于特朗普质疑气候变化及采取保护主义政策，预计今年G20的公报内容可能会较温和，以确保获得特朗普支持。白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周二表示，目前不清楚是否会有最后公报，“若没有，也没什么好难过的”。本月中举行的亚太经合组织（APEC）会议就在分歧下首次未能就公报取得共识。（明报）

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