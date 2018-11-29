俄增部署地对空导弹 三倍坦克进驻乌边境

俄罗斯扣押乌克兰三舰艇引发两国紧张局势持续升级。俄罗斯周三表示，将加强克里米亚的防衞，在当地部署更多先进的 S-400 地对空导弹系统。乌克兰总统波罗申科则说，俄方在两国边境部署的坦克数目增加了三倍。





俄罗斯南部军区发言人阿斯塔菲耶夫说，很快就会有一套新的 S-400 地对空导弹系统送抵克里米亚，年底前投入运作。俄罗斯在克里米亚半岛原已部署三套 S-400 ，可控制黑海上空的大片天空，新的地对空系统将进一部增加俄罗斯的防空覆盖范围。俄罗斯自二〇一四年吞并克里米亚以来，持续在该区投入军事硬件。 S-400 被视为俄国目前最先进的反导系统，西方国家相当忌惮。





另外，驻克里米亚路透社记者周三也观察到，俄罗斯海军扫雷舰“扎哈林海军中将号”正从黑海驶往亚速海。





乌总统波罗申科周二在电视讲话中说，俄罗斯在接壤乌克兰的边境动作频频，军事单位骤增，乌俄边境的俄军坦克数量增加了三倍。他说此消息由该国情报部门取得，未明确说出俄军部队具体数量，也没有说明坦克在什么时间增加。





他声称，相关行动显示，乌克兰正面临与俄罗斯爆发全面战争的风险。波罗申科强调：“我不希望任何人认为这只是好玩、只是游戏而已，乌克兰如今面临与俄罗斯爆发全面战争的威胁。”





在本月二十五日，乌克兰声称其海军两艘炮艇和一艘拖船驶向刻赤海峡途中，突遭俄方拦截，并故意撞向拖船导致其损毁，又开火令六名船员受伤，事后更扣押船艇和二十四名船员。俄方指乌方船只没有获得俄方许可驶入俄方领海。





俄罗斯联邦安全局称，三艘被扣留的乌克兰海军舰船上载有榴弹发射器、坦克机枪和重机枪、自动步枪、手枪、手榴弹和弹药等。乌克兰国会则于日前投票通过总统的建议，乌克兰部分地区戒严三十天。（星岛日报）

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