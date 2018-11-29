德国吁法国：把UN安理会常任理事国席次交给欧盟

德国财政部长萧兹（ Olaf Scholz ）今天提议，法国放弃联合国安全理事会常任理事国席次，转交给欧洲联盟（ EU ），以便欧盟在国际舞台上替自己发声。





萧兹在柏林一场议题广泛的欧盟未来演讲中表示：“我明白说服巴黎并不容易，但这将是大胆且明智的目标。”





身兼德国副总理的萧兹并说，为了减轻失去这个强大席次的痛苦，法国可以成为“欧盟常任联合国大使”。





第二次世界大战后，为了避免再次发生大规模冲突，联合国于 1945 年成立，法国当时就是联合国安全理事会（ UNSC ） 5 个常任理事国之一。





在拥有 193 个成员国的联合国中，常任理事国是最具有影响力的国家，因为这些国家有权否决联合国决议案。常任理事国还包括英国、中国、俄罗斯和美国。





除了 5 个常任理事国之外，联合国安全理事会还有 10 个非常任理事国，每个非常任理事国的任期为 2 年。





德国明年一月将接任非常任理事国的职务。





过去到现在一直有呼声要求改革联合国安全理事会，尤其是大型新兴国家极力想要争取一席之地。





2010 年，当时的美国总统欧巴马（ Barack Obama ）发声支持印度成为常任理事国。





巴西和日本曾表达类似的志向，而非洲国家则要求

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个常任理事国席次，来代表一直被忽视的非洲大陆。（中央社）

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