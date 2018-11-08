英被曝为沙特训练102名飞行员被批：手上沾满鲜血

过去十年，英国皇家空军为沙特训练了102名飞行员，这些人当中有些可能参加了也门战争。目前，也门战争现已造成数千平民死亡，这一最新披露出的数据也使英国政府受到抨击：“手上沾满鲜血”。
今日俄罗斯网在11月7日的报道中称，英国皇家空军（RAF）在英国各地的基地培训了102名沙特飞行员，英国武装部队部长马克·兰开斯特（Mark Lancaster）最近透露了这一数字。
该数字受到了影子外交大臣埃米莉·索恩伯里（Emily Thornberry）的关注，她敦促保守党政府“坦白承认”其在战争中的作用。
据《镜报》报道，她对此质问道：“当他们不仅卖给沙特用于在也门杀害平民的飞机和武器，还帮忙训练这些开飞机扔炸弹的飞行员的时候，需要问问政府：你们的手上是不是沾满了也门儿童的血？”
也门战事爆发距今已经三年。2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动，也门内战爆发。
自也门战争爆发以来，英国一直在向也门出售武器。据报道，反对武器贸易运动（CAAT）声称，自战争爆发以来，英国已向沙特出售价值近50亿英镑的武器。
据报道，英国外交大臣杰里米·亨特周一呼吁联合国安理会达成一项和平协议，以结束也门战争。亨特表示，英国将在之前拒绝该决议并在冲突期间被指控与沙特走得太近之后，同意联合国斡旋的决议。
联合国则表示，也门正处于100年来世界上最严重饥荒的边缘，并再次呼吁英国放弃向沙特出售武器。
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