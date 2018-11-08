英被曝为沙特训练102名飞行员被批：手上沾满鲜血

过去十年，英国皇家空军为沙特训练了 102 名飞行员，这些人当中有些可能参加了也门战争。目前，也门战争现已造成数千平民死亡，这一最新披露出的数据也使英国政府受到抨击： “ 手上沾满鲜血 ” 。

今日俄罗斯网在 11 月 7 日的报道中称，英国皇家空军（ RAF ）在英国各地的基地培训了 102 名沙特飞行员，英国武装部队部长马克 · 兰开斯特（ Mark Lancaster ）最近透露了这一数字。

该数字受到了影子外交大臣埃米莉 · 索恩伯里（ Emily Thornberry ）的关注，她敦促保守党政府 “ 坦白承认 ” 其在战争中的作用。





据《镜报》报道，她对此质问道： “ 当他们不仅卖给沙特用于在也门杀害平民的飞机和武器，还帮忙训练这些开飞机扔炸弹的飞行员的时候，需要问问政府：你们的手上是不是沾满了也门儿童的血？ ”

也门战事爆发距今已经三年。 2014 年 9 月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。 2015 年 3 月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为 “ 果断风暴 ” 的军事行动，也门内战爆发。

自也门战争爆发以来，英国一直在向也门出售武器。据报道，反对武器贸易运动（ CAAT ）声称，自战争爆发以来，英国已向沙特出售价值近 50 亿英镑的武器。

据报道，英国外交大臣杰里米 · 亨特周一呼吁联合国安理会达成一项和平协议，以结束也门战争。亨特表示，英国将在之前拒绝该决议并在冲突期间被指控与沙特走得太近之后，同意联合国斡旋的决议。

联合国则表示，也门正处于

100

年来世界上最严重饥荒的边缘，并再次呼吁英国放弃向沙特出售武器。

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