这些人在美中期选举创造历史：同性恋 索马里难民

美国中期选举，民主党时隔8年重新夺回众议院，共和党则保住了参议院。先不管美国总统特朗普在“期中考”成绩不佳的情况下依旧发推表示“获得巨大成功”，在美媒眼里，11月6日晚上和7日清晨，美国政治上有些历史正在被创造，有些群体正在崛起。
据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间11月7日报道，根据票数统计，可以看见女性和LGBT群体（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者）都创下了历史。国会迎来了第一位原住民女性议员、穆斯林女性议员、西班牙裔女性议员、来自索马里的难民，也有首位公开的男同性恋者被选为州长。
首位原住民女性议员，还是女同性恋
据CNN报道，民主党人夏利斯·戴维斯（Sharice Davids）和哈兰德（Deb Haaland）成为首次当选国会议员的美国原住民女性。
戴维斯此前是一名律师和混合武术拳手，她自称是一名女同性恋，她在堪萨斯州击败共和党众议员凯文·约德（Kevin Yoder）。这也使她成为第一位公开承认自己是同性恋的堪萨斯州国会议员。
而哈兰德则取代了新墨西哥州的民主党众议员格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）。
第一位穆斯林女议员，曾是来自索马里难民
同时，国会也首次迎来2位穆斯林女议员。CNN称，创造这一记录的是密歇根州民主党人拉希达·特莱布（Rashida Tlaib）和明尼苏达州民主党农民工党的伊尔汉·奥马尔（Ilhan Omar）。
特莱布接替密歇根州民主党众议员约翰·科尼尔斯（John Conyers），
奥马尔接替明尼苏达州众议员凯斯·埃里森（Keith Ellison），埃里森曾是第一位当选为国会议员的穆斯林。而奥马尔不仅是美国国会中第一位穆斯林女性议员，也是第一位索马里裔美国议员，她20多年前作为难民来到美国。
男同性恋议员当选州长
科罗拉多州民主党众议员贾里德·波利斯（Jared Polis）竞选州长获得成功，这意味着首位已公开表示自己是男同性恋国会议员，被选为州长。
此前，双性恋者、俄勒冈州民主党州长凯特·布朗（Kate Brown）是第一个公开承认自己是LGBT人群的州长。而前新泽西州州长吉姆·麦克格里维（Jim McGreevey）在卸任前曾公开表示自己是同性恋。
这次竞选州长的LGBT候选人不少，波利斯是其中一位。
来自田纳西州的众议员玛莎·布莱克本（Marsha Blackburn）战胜了前州长菲尔·布雷德森（Phil Bredesen），成为田纳西州第一位的女参议员。
据悉，布莱克本是一位保守派，与特朗普关系密切。她在宣布参选的视频中曾放出豪言：“美国需要一场保守派的革命”。
在得克萨斯州，两名西班牙裔女性首次被选入国会。CNN表示，维罗妮卡·埃斯科巴（Veronica Escobar）赢得埃尔帕索附近国会选区的众议员席位，取代众议员贝托·奥罗克（Beto O’rourke）。
另外一位取得成功的西班牙裔女性是参议员西尔维娅·加西亚（Sylvia Garcia）。
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