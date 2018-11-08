这些人在美中期选举创造历史：同性恋 索马里难民

美国中期选举，民主党时隔 8 年重新夺回众议院，共和党则保住了参议院。先不管美国总统特朗普在 “ 期中考 ” 成绩不佳的情况下依旧发推表示 “ 获得巨大成功 ” ，在美媒眼里， 11 月 6 日晚上和 7 日清晨，美国政治上有些历史正在被创造，有些群体正在崛起。

据美国有线电视新闻网（ CNN ）当地时间 11 月 7 日报道，根据票数统计，可以看见女性和 LGBT 群体（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者）都创下了历史。国会迎来了第一位原住民女性议员、穆斯林女性议员、西班牙裔女性议员、来自索马里的难民，也有首位公开的男同性恋者被选为州长。





首位原住民女性议员，还是女同性恋

据 CNN 报道，民主党人夏利斯 · 戴维斯（ Sharice Davids ）和哈兰德（ Deb Haaland ）成为首次当选国会议员的美国原住民女性。

戴维斯此前是一名律师和混合武术拳手，她自称是一名女同性恋，她在堪萨斯州击败共和党众议员凯文 · 约德（ Kevin Yoder ）。这也使她成为第一位公开承认自己是同性恋的堪萨斯州国会议员。

而哈兰德则取代了新墨西哥州的民主党众议员格里沙姆（ Michelle Lujan Grisham ）。

第一位穆斯林女议员，曾是来自索马里难民

同时，国会也首次迎来 2 位穆斯林女议员。 CNN 称，创造这一记录的是密歇根州民主党人拉希达 · 特莱布（ Rashida Tlaib ）和明尼苏达州民主党农民工党的伊尔汉 · 奥马尔（ Ilhan Omar ）。

特莱布接替密歇根州民主党众议员约翰 · 科尼尔斯（ John Conyers ），

奥马尔接替明尼苏达州众议员凯斯 · 埃里森（ Keith Ellison ），埃里森曾是第一位当选为国会议员的穆斯林。而奥马尔不仅是美国国会中第一位穆斯林女性议员，也是第一位索马里裔美国议员，她 20 多年前作为难民来到美国。





男同性恋议员当选州长

科罗拉多州民主党众议员贾里德 · 波利斯（ Jared Polis ）竞选州长获得成功，这意味着首位已公开表示自己是男同性恋国会议员，被选为州长。

此前，双性恋者、俄勒冈州民主党州长凯特 · 布朗（ Kate Brown ）是第一个公开承认自己是 LGBT 人群的州长。而前新泽西州州长吉姆 · 麦克格里维（ Jim McGreevey ）在卸任前曾公开表示自己是同性恋。

这次竞选州长的 LGBT 候选人不少，波利斯是其中一位。

来自田纳西州的众议员玛莎 · 布莱克本（ Marsha Blackburn ）战胜了前州长菲尔 · 布雷德森（ Phil Bredesen ），成为田纳西州第一位的女参议员。

据悉，布莱克本是一位保守派，与特朗普关系密切。她在宣布参选的视频中曾放出豪言： “ 美国需要一场保守派的革命 ” 。

在得克萨斯州，两名西班牙裔女性首次被选入国会。 CNN 表示，维罗妮卡 · 埃斯科巴（ Veronica Escobar ）赢得埃尔帕索附近国会选区的众议员席位，取代众议员贝托 · 奥罗克（ Beto O’rourke ）。

另外一位取得成功的西班牙裔女性是参议员西尔维娅 · 加西亚（ Sylvia Garcia ）。





CNN

表示，在

2018

年的中期选举中，参选的女性人数创下了新高，这些候选人得票数也破纪录，这标志着美国迈出了重要的一步。同时，这些女性候选人中，民主党占多数。（观察网）

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