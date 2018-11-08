    • 2018年11月8日

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    这些人在美中期选举创造历史：同性恋 索马里难民

    星期四, 十一月 08, 2018

    美国中期选举，民主党时隔8年重新夺回众议院，共和党则保住了参议院。先不管美国总统特朗普在期中考成绩不佳的情况下依旧发推表示获得巨大成功，在美媒眼里，116日晚上和7日清晨，美国政治上有些历史正在被创造，有些群体正在崛起。
    　　
    据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间117日报道，根据票数统计，可以看见女性和LGBT群体（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者）都创下了历史。国会迎来了第一位原住民女性议员、穆斯林女性议员、西班牙裔女性议员、来自索马里的难民，也有首位公开的男同性恋者被选为州长。

    首位原住民女性议员，还是女同性恋
    　　
    CNN报道，民主党人夏利斯·戴维斯（Sharice Davids）和哈兰德（Deb Haaland）成为首次当选国会议员的美国原住民女性。
    　　
    戴维斯此前是一名律师和混合武术拳手，她自称是一名女同性恋，她在堪萨斯州击败共和党众议员凯文·约德（Kevin Yoder）。这也使她成为第一位公开承认自己是同性恋的堪萨斯州国会议员。
    　　
    而哈兰德则取代了新墨西哥州的民主党众议员格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）。
    　　
    第一位穆斯林女议员，曾是来自索马里难民
    　　
    同时，国会也首次迎来2位穆斯林女议员。CNN称，创造这一记录的是密歇根州民主党人拉希达·特莱布（Rashida Tlaib）和明尼苏达州民主党农民工党的伊尔汉·奥马尔（Ilhan Omar）。
    　　
    特莱布接替密歇根州民主党众议员约翰·科尼尔斯（John Conyers），
    　　
    奥马尔接替明尼苏达州众议员凯斯·埃里森（Keith Ellison），埃里森曾是第一位当选为国会议员的穆斯林。而奥马尔不仅是美国国会中第一位穆斯林女性议员，也是第一位索马里裔美国议员，她20多年前作为难民来到美国。

    男同性恋议员当选州长
    　　
    科罗拉多州民主党众议员贾里德·波利斯（Jared Polis）竞选州长获得成功，这意味着首位已公开表示自己是男同性恋国会议员，被选为州长。
    　　
    此前，双性恋者、俄勒冈州民主党州长凯特·布朗（Kate Brown）是第一个公开承认自己是LGBT人群的州长。而前新泽西州州长吉姆·麦克格里维（Jim McGreevey）在卸任前曾公开表示自己是同性恋。
    　　
    这次竞选州长的LGBT候选人不少，波利斯是其中一位。
    　　
    来自田纳西州的众议员玛莎·布莱克本（Marsha Blackburn）战胜了前州长菲尔·布雷德森（Phil Bredesen），成为田纳西州第一位的女参议员。
    　　
    据悉，布莱克本是一位保守派，与特朗普关系密切。她在宣布参选的视频中曾放出豪言：美国需要一场保守派的革命
    　　
    在得克萨斯州，两名西班牙裔女性首次被选入国会。CNN表示，维罗妮卡·埃斯科巴（Veronica Escobar）赢得埃尔帕索附近国会选区的众议员席位，取代众议员贝托·奥罗克（Beto O’rourke）。
    　　
    另外一位取得成功的西班牙裔女性是参议员西尔维娅·加西亚（Sylvia Garcia）。

    CNN表示，在2018年的中期选举中，参选的女性人数创下了新高，这些候选人得票数也破纪录，这标志着美国迈出了重要的一步。同时，这些女性候选人中，民主党占多数。（观察网）

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