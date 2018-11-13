    • 2018年11月13日

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    押注贸易战有解？ 美国农民开始囤积黄豆

    星期二, 十一月 13, 2018 ,

    美中双方将在月底的G20国峰会举行会谈，被视为是美中贸易战的和解契机，有美国农民看好贸易情势有望转好，已经开始押注囤积黄豆，等待中国恢复进口后，黄豆价格能够止跌回升。

    彭博报导，由于黄豆容易受潮腐烂，美国农民过去往往会在黄豆收成后马上卖出，但今年美国农民却使尽各种方法，用谷仓、货柜、箱子或袋子囤积黄豆，尽量让黄豆保持安全与干燥。

    这对于美国农民来说风险很大，因为黄豆不如玉米容易储藏，若无法一直保持干燥，黄豆将容易吸收水分，很快受潮腐烂。

    美国农民甘愿冒着风险囤货，一方面是因为贸易战影响，让部分农民的黄豆无法出售只能想办法储存。另一方面，随着美中贸易战情势可能在未来几个月转好，他们期盼一旦中国恢复进口，黄豆价格就能止跌反弹。

    美国黄豆在9日价格为1蒲式耳仅8.87美元，8个月前贸易关税战开打前，黄豆价格仍在10美元之上。

    虽然川普政府曾在8月份表示将向美国豆农提供36亿美元补助，减缓黄豆价格下跌的冲击，不过，这笔款项仅相当于每蒲式耳0.825美元，不到市场价格损失的一半。

    虽然期货交易显示明年黄豆价格会上扬，不过，由于美中双方歧见仍在，双方也没有任何实质性进展，因此短期内可能仍要看月底的G20峰会谈判结果才能判断。（自由财经）

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