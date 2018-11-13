老饕注意！日本和牛恐因“这件事”价格大涨

日本和牛以柔软丰腴的肉质、细腻分布的油花闻名，是老饕的最爱，身价自然也是十分昂贵。然而《彭博》报导指出，最近中国猪瘟风波尚未停息，日本农林水产省（农业部）担心，禁止饲料进口等加强的防疫措施恐会推升和牛价格。





非洲猪瘟具有高度传染性， 8 月开始在中国传出感染案例，目前未开发出疫苗，猪只若感染，死亡率为 100% ，不过病毒并不影响牛只。但疫情爆发后，日本禁止许多重要饲料自中国进口，因为受污染饲料仍有可能传播病毒给猪只。其中中国稻草是和牛高蛋白、高热量饮食的一部分，农业部担心，和牛最终会失去饲料供应。





去年日本自中国共进口 20 多万吨稻草，其中约 20 ％用来饲养和牛。官方数据显示， 9 月进口量已较 8 月下降 17% 至 16586 吨，而 80 个中国供应商中已有 25 个遭禁，其他供应商因为位于辽宁、吉林等受疫情影响的东北省份，也有被禁运的风险。





日本农业部动物卫生部副主任

Shinichi Igawa

表示：“这是日本、中国畜牧业的一大问题，我们可能不得不找寻替代来源、甚至考虑不用稻草。由于国产稻草对附近没有稻米的牛农来说运输成本较高，购买美国或澳洲的小麦杆可能还比较符合经济效益。无论如何，在问题解决之前，和牛价格恐怕会上涨。”（自由财经）

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