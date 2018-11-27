学者：九合一选举结果非关两岸政策与定位

九合一选举后，台湾蓝绿地方执政版图大幅改变。多名学者认为，这次选举不是对执政党两岸政策的信任投票，就算牵涉两岸议题，民众关心的也是其中的民生议题，而非两岸定位。
国策研究院主办的“九合一选举与两岸走向”座谈会今天在台北举行。与会学者和智库成员多认为，未来两岸间的城市交流会增加，中央政府压力增大，但政府对两岸政策要考虑的因素远不止经济面向。
针对国民党取得15席县市长，淡江大学中国大陆研究所教授张五岳说，未来两岸的城市交流会加大力度。但地方首长如果讲“九二共识”，除非取得中央的执政权力，否则只能在现行法令政策规范下从事城市交流，涉及两岸谈判协商等仍是中央的职权。
中正大学社会科学院院长宋学文也认为，蓝营执政县市未来可能会有更多的联合，加强与大陆的经贸合作，其结果有利有弊，但中央政府的压力确实会变大。
他说，中央政府在两岸关系上要考虑的因素更多，不只是经济议题，还有国安、政治、区域安全和国际合作等问题。
台湾智库咨询委员董立文表示，民进党在这次选后调整两岸政策的空间恐怕不大，因为选举惨败才在两岸政策方面妥协，政治成本更高，也不见得能换取中共不介入2020年总统大选，还会有引发党内分裂之虞。
董立文认为，两岸关系并不是这次民进党选举大败的因素，当前美台加强关系的背景下，调整两岸政策也不利。而总统蔡英文的两岸主张“维持现状、不对抗、不挑衅、不屈服”，仍会是主流意见。
但两岸关系未必不会有改变。董立文说，中共总书记习近平当前执政重点是稳住国内经济情势，加上今年以来中国急着缓和与周边国家关系，习近平也可以在台湾大选后趁势调整对台的一些政策。
国策研究院执行长郭育仁则担忧，未来这15县市会变成“中国快速渗透台湾最好的介面”。
民进党籍立委罗致政表示，这次民进党败选，主要问题是在自身执政的成果，来自对岸的网军和假消息等因素“只是让大浪变巨浪”。但他也担心中国会食髓知味，下次“会制造更大的浪”，因为透过这些方式影响台安，成本要比军事恫吓低很多。（中央社）
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