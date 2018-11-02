10月全球股市行情为6年最糟 投资者态度转为谨慎

英媒称，随着大西洋两岸的企业财报吸引投资者重返一个受利率上升、贸易紧张和全球经济放缓等担忧所困扰的市场，全球股市带着一丝转机结束了惨淡的10月。
据英国《金融时报》网站10月31日报道，股市经历了6年多来最糟糕的一个月，而在最后一个交易日富时环球指数反弹约1.7%。投资者从依然强劲的企业盈利中得到慰藉，并在遭受重创的科技股中寻找逢低买入的机会。
10月，市场受到了从企业盈利见顶到全球刺激性货币政策退潮等一系列担忧的冲击。这些因素导致富时全球基准指数在10月暴跌7.6%，该指数1/3的成分股今年的跌幅至少达到20%。
不过，欧洲和亚洲企业利润的持续健康增长在一定程度上缓解了投资者的紧张情绪。全球许多主要市场10月31日出现了一个多月来的首次连续两日上涨。
美国摩根资产管理公司常务董事马迪·德斯纳说：“最近的市场状况让所有人感到不安，但当我们研究基本面时，我们仍然看到了强劲的一面。”
报道称，泛欧基准股指欧洲斯托克600指数10月31日上涨约1.7%，原因是化妆品制造商欧莱雅、西班牙国际银行以及在英国上市的渣打银行等企业的良好盈利提振了市场情绪。
华尔街也收复了10月的部分失地，这得益于脸书令人鼓舞的第三季度业绩以及汽车制造商通用汽车公司10月31日早公布的利润好于预期。
报道称，标准普尔500指数在纽约股市收盘前上涨1.7%，脸书和通用汽车的股价分别上涨了4%和10%。这使得美国股市10月的跌幅收窄至6%左右。
亚洲各国股市也复制了上涨行情。中国基准股指沪深300收盘上涨1.4%，而日本东证指数收盘上涨2.2%。
报道称，科技股的反弹尤为强劲。科技股在2018年的大部分时间里引领了股市的上涨，但在秋季的突然反转中也遭遇了最大跌幅。
巴克莱银行的分析师表示，约半数美国和欧洲企业已经发布了第三季度财报，其中大多数的盈利超出预期，“只有少数企业下调了全年预期，这表明企业信心没有出现实质性的转向”。
报道称，10月31日，与价格走势相反的美国国债收益率上升，基准的10年期国债收益率上涨3个基点至3.16%。10月作为投资者避险工具而受益的黄金下跌了0.8%，是自去年8月以来的首次连续三天下跌。美元汇率则基本持平。
但即便在10月31日的上涨之后，10月仍将是全球股市自2012年以来表现最糟糕的一个月，原因是此前表现抢眼的美国股市放慢了脚步。随着对冲基金减仓和美国工业巨头卡特彼勒和3M公司的财报显示境外增长疲软开始影响它们的利润，月初因加息而开始的10月抛售潮加快了速度。
报道称，尽管鲜有投资者宣称长达10年的美国牛市已经结束，但惨淡的一个月却已经令许多人转持谨慎态度。
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