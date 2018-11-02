澳总理邀美继续“留在印太” 美媒：外交上走钢丝

美媒称，澳大利亚总理斯科特·莫里森希望唐纳德·特朗普总统让美国继续参与印度洋-太平洋地区的事务。
据彭博新闻社网站10月31日报道，“一个强大的美国——集中精力参与本地区事务——对澳大利亚的国家利益至关重要，”莫里森为悉尼亚洲协会会议准备的讲话稿中说，“我们支持美国在印度洋-太平洋地区进行最强有力的政治、安全和经济接触。”
报道称，今年8月上台的莫里森将于11月晚些时候在巴布亚新几内亚举行的峰会上迈出他在全球舞台上的第一步。特朗普计划不参加该会议，而是派副总统迈克·彭斯出席，此举令人对美国对该地区的长期承诺产生怀疑。
莫里森的演讲——他就任总理以来首次就外交政策发表的讲话——表明，尽管特朗普发表了“美国优先”的言论，但莫里森不会放弃澳美几十年来至关重要的军事和外交联系。
报道称，与其他澳大利亚领导人一样，莫里森正试图在外交上走钢丝，同时与美国这个最重要的盟友以及中国这个最大的贸易伙伴保持牢固关系。随着美国和中国展开贸易战，同时在台湾和南海问题上的紧张局势加剧，这种平衡行动变得更加令人担忧。
“中国是对力量平衡改变最多的国家，有时是通过挑战美国重要利益的方式，”莫里森的讲稿中渲染说，“在未来一段时期内，我们将不可避免地应对中美战略竞争加剧的局面。”
报道称，在特恩布尔执政期间，中澳关系受到打击。去年12月，这位前领导人妄加指责中国干涉澳大利亚事务，他声称这损害了国家安全，还促使他推动在6月通过了反外国干涉法。
堪培拉和华盛顿方面还开始无端担心中国在太平洋支持的基础设施项目。
莫里森说，他已经着手“调整”澳大利亚与太平洋地区的关系和接触，并将在未来几周内宣布这些计划。
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