中国女作家写同性恋小说卖出7000本被判10年监禁

小说《攻占》讲述男男同性恋，去年在内地爆红，短短数月便网售7,000本，刘姓女作家获利15万元人民币，未料竟引起扫黄打非办公室及警方的注意，并展开追查，将刘女及协助出版的相关人士拘捕。安徽省芜湖县法院近日经审理，将刘女重判囚10年半。不少网民认为量刑过重，刘女亦已提出上诉。
办案警员称，《攻占》透过微博宣传，并在淘宝上出售，属“耽美作品”或“BL作品”，内容“淫亵性地具体描写男男同性恋性行为”，“充斥着大量与性变态有关的暴力、虐待、侮辱等行为”，“内容十分的不堪入目”。国家新闻出版广电总局在鉴定后，将这本小说列为淫秽出版物。
警方接到扫黄打非办公室的线索后，展开调查。去年11月6日追查到刘女将芜湖县一酒店房间当作发货点，而刘女来自江苏省淮安市。警方于是翻查阿里巴巴、腾讯等企业的数据，同月21日找到刘女的住处，将她拘捕。之后警方又顺藤摸瓜，分别拘捕多名疑犯。
警方调查，刘女为求获利，编写《攻占》等书籍，然后交给林姓疑犯进行排版、校对，再转交何、杨姓疑犯到四川成都帮她印刷，刘女则透过微博帮自己的书籍宣传，吸引粉丝，之后在淘宝上出售。至被捕时，刘女已经出售7,000多本书，非法获利15万元。
案件上月31日开审，刘女被法院以制作、贩卖淫秽物品牟利罪，被判监10年半，为她排版校对的林姓疑犯，则以制作、贩卖淫秽物品牟利罪、非法经营罪，亦被判监10年半，不过两人都不服判决，提出上诉。
对于判决，不少网民亦认为当局判得太重，更有人将刘女与逃税艺人范冰冰比较：“偷税漏税几个亿的没事，她写书卖七千册你判她十年！”“杀一个人量刑四年，但非法出版物牟利15万却是十年......一条命都比这个15万廉价么？”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost