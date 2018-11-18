中国网信办再约谈10家平台 要求大扫除

中国官方加强整治网络自媒体，继12日约谈腾讯和新浪后，中国国家网信办14日再约谈10家自媒体平台，要求“大扫除”，并禁止“问题账号”再开其他账号。
中共中央网络安全和信息化委员会办公室官网今天公布，14日被约谈的10家客户端自媒体平台为百度、腾讯、新浪、今日头条、搜狐、网易、UC头条、一点信息、凤凰和知乎。
网信办要求各平台，就各存在的自媒体乱象，切实履行主体责任，按照全网一个标准，全面自查自纠。并要求各平台立即对平台自媒体账号进行一次“大扫除”。
网信办表示，自12日自媒体乱象集中整治专项行动开始后，一些漏网和逃避监管的自媒体账号持有人，对外公布另外的账号，或跨平台注册账号“转世”。
网信办要求各平台进一步完善黑名单制度，平台间要协同行动，绝不允许被处置的问题账号用小号“重生”、跨平台“转世”。
中国国家网信办官网日前公布，自10月20日针对自媒体展开项目整治行动以来，至今已全网处置（查封）9800多个自媒体账号，并对微信、微博等自媒体平台提出严重警告。
中国网信办有关负责人说，下一步，将会同有关部门继续加强对自媒体平台的检查督查，对责任缺失、问题严重的企业从严查处，让违法违规自媒体账号无所遁形。
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