欧盟官员演讲没人听默克尔直接离场 还有更尴尬的

当地时间8日，欧盟首席脱欧谈判官米歇尔·巴尼耶在赫尔辛基的欧洲人民党会议上发表演讲，场面有点尴尬，不仅台下没人听，德国总理默克尔还中途离场。英媒称，巴尼耶“受到了羞辱”。
据英国《每日快报》报道，巴尼耶演讲时，台下几乎没有人在仔细听，众人都在交谈。当日出席会议的默克尔，在巴尼耶演讲的期间起身离场，身后还跟着随从人员和记者。
更为尴尬的是，就在巴尼耶尽力想控制住全场时，德国议员曼弗雷德·韦伯在巴尼耶面前起身拍照留念……
在场的欧洲新闻时政编辑表示，巴尼耶讲话中最令人感到奇特的是，没有人听，“我是说没有一个人”。
巴尼耶演讲结束后，观众们被请求听一听演讲，但比利时副总理似乎也没什么兴趣。
保加利亚总理在台上谴责了参会代表们，并抱怨称巴尼耶的讲话内容正提供新的与英国脱欧程序有关的信息，“这可能引发巨大的灾难”，然而台下却没人想听。
脱欧谈判日前进入“冲刺”阶段，但似乎仍有不少阻力。英国首相特雷莎·梅日前邀请内阁要员审阅接近完成的脱欧协议草案，争取尽快达成一致。然而，欧盟方面的官员反应却十分消极。有消息称，原本将于本月举行的以脱欧为主题的峰会可能会推迟。
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