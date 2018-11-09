欧盟官员演讲没人听默克尔直接离场 还有更尴尬的

当地时间 8 日，欧盟首席脱欧谈判官米歇尔 · 巴尼耶在赫尔辛基的欧洲人民党会议上发表演讲，场面有点尴尬，不仅台下没人听，德国总理默克尔还中途离场。英媒称，巴尼耶 “ 受到了羞辱 ” 。





据英国《每日快报》报道，巴尼耶演讲时，台下几乎没有人在仔细听，众人都在交谈。当日出席会议的默克尔，在巴尼耶演讲的期间起身离场，身后还跟着随从人员和记者。





更为尴尬的是，就在巴尼耶尽力想控制住全场时，德国议员曼弗雷德 · 韦伯在巴尼耶面前起身拍照留念 ……





在场的欧洲新闻时政编辑表示，巴尼耶讲话中最令人感到奇特的是，没有人听， “ 我是说没有一个人 ” 。

巴尼耶演讲结束后，观众们被请求听一听演讲，但比利时副总理似乎也没什么兴趣。

保加利亚总理在台上谴责了参会代表们，并抱怨称巴尼耶的讲话内容正提供新的与英国脱欧程序有关的信息， “ 这可能引发巨大的灾难 ” ，然而台下却没人想听。

脱欧谈判日前进入

“

冲刺

”

阶段，但似乎仍有不少阻力。英国首相特雷莎

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梅日前邀请内阁要员审阅接近完成的脱欧协议草案，争取尽快达成一致。然而，欧盟方面的官员反应却十分消极。有消息称，原本将于本月举行的以脱欧为主题的峰会可能会推迟。

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