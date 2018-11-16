倘中美贸易战升级 中国可能采取更激烈措施提振经济

全球领先的投资管理公司--柏瑞投资周四称，如果中美贸易战进一步升级，中国可能会采取更加激烈的措施提振经济，包括放弃去杠杆化、推出更多财政刺激措施以及再杠杆化。而该行现时预期，中国经济将在明年下半年复苏，并惠及全球。
柏瑞首席经济师Markus Schomer在记者会上说，由于中国采取组合拳而不能够以单一手段拯救经济，预期人民币汇率将会跌穿7，直至有证据显示经济增长重拾升轨，或者人民币再度出现短暂反弹。
“人民币转弱是由于去杠杆使得经济增长减慢，而不是贸易战。”他说，“中国政策层现正处于混乱时期，去杠杆的同时又推出刺激措施，如果中美贸易战进一步升级，恐怕中国要采取更加激烈措施以防止经济过度受损。”
他认为，中国的经常帐由顺差变为逆差，这种结构性演变令到人民币受压。随着经常帐逆差不断扩大，人民币会继续转弱，这不仅是一些短暂的波动，而是持久弱势的开端。
柏瑞环球多元资产投资组合经理吴重光指出，现在市场对于人民币破7与否的看法，比起数月前有所淡化，因为大家已经慢慢接受破7的可能性，而且7只是心理关口，没有基本因素支持。
柏瑞发表2019年全球投资展望报告指出，中国在2019年将成为市场的重要塑造者，预期中国经济增长放缓的情况或先于2019年春季加剧，且出现更多下行因素，但在现时更为进取的应对措施下，中国经济将在2019年下半年复苏，有望连带惠及备受中国经济减速影响的欧洲和多个新兴市场。
此外，企业利润的增长方向、美联储暂停加息、油价回升及中美紧张关系未明等因素，也将为未来一年的市场环球带来变化。
Schomer说，“中国若能够采用多样化的政策工具，将可望扭转美国对中国商品加征关税的负面影响及刺激私营部门增长，连带惠及全球出口商。”
报告认为，全球经济增长率靠拢将是未来一年的主要宏观主题，如果美联储能够保持克制，未有将实质政策利率调高至过去的中性水平，那么美国经济可望成功软着陆。
若欧盟能够缓减英国脱欧、意大利预算案僵局以及2019年选举对经济的潜在不利影响，欧洲央行的货币政策有望引领全球发达市场央行政策互相看齐的趋势。
柏瑞投资为一间私人环球资产管理公司，截至2018年9月30日，为全球资深投资者管理914亿美元的资产。（路透社）
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