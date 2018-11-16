国会最可耻的一天 斯里兰卡议员在国会打成一团

“这是国会最可耻的一天。”一位议员称。
近日，斯里兰卡正陷入一场政治风波。10月26日，斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）宣布解除总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）的职务，并任命前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）担任政府新总理。
总统宣布这一决定后，原总理维克勒马辛哈拒绝卸任，而新总理也无法获得议会的多数议员的支持。这种情况下，总统于11月9日宣布解散议会，并于明年1月5日举行议会选举。但斯里兰卡最高法院13日否决了总统的决定，并下令停止选举的筹备工作。14日，斯里兰卡议会还通过对新总理拉贾帕克萨的不信任动议。
14日晚，总统西里塞纳称，他拒绝接受议会对他任命的新总理的不信任投票，因此出现权利真空。
15日早上，拉贾帕克萨在国会发表演讲，他表示，他出任总理是为了将整个国家从维克勒马辛哈不当、腐败的领导中拯救出来，而不是出于对权力的渴望。在场的议员有人嘲笑，有人支持。
“尽管总理和总统的职位对你们来说很重要，但对我来说已经不重要了，” 拉贾帕克萨对台下的反对者们说，“总统把国家交给我们，是为了防止大灾难发生，承担这一责任是我们的义务。我建议我们在全国1500多万选民面前解决这个问题，而不是只让坐在众议院的225个人解决问题。”
演讲结束后，78岁的国会议长贾亚苏里亚（Karu Jayasuriya）试图发起投票，让议员们选择支持或者反对拉贾帕克萨的言论。
首先冲向演讲台试图攻击议长的是拉贾帕克萨的支持者，随后维克勒马辛哈上前阻止，双方“战斗”正式爆发。
《纽约时报》报道称，议长话音刚落，“一些议员开始质问议长，一帮人涌向演讲台，砸了他的麦克风，有人直接向他扔了一只垃圾桶。接着，一份装订好的斯里兰卡宪法也被扔了出去。”
当天，议会“战况惨烈”。不少议员受伤，有人被控持刀，有人被打到流血送进医院。78岁的议长不得不从后门慌忙离开，会议终止。
《卫报》报道称，当天下午，数千名统一国民党的支持者在科伦坡立顿广场机会，他们打出了“废除现任总统”，“打倒流氓内阁”的标语。这一党派由原总理维克勒马辛哈领导。
一支乐队演奏了低沉了葬礼进行曲，跟在乐队后面的一群人抬着两具红色棺材，一具是给拉贾帕克萨的，一具是给西里塞纳的。
与此同时，拉贾帕克萨宣布，他将从午夜开始降低油价，试图肯定自己的权力，并获得更多支持。
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