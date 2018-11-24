对话国民党中央委员：如果民进党输高雄 是给蔡英文耳光

2018 年台湾 “ 九合一 ” 选举今日投票，高雄成了全台乃至华人地区瞩目的焦点，无论最终选举结果如何，韩国瑜的韩流现象也成为此次台湾选举的讨论点。因此，多维新闻采访了现任中国国民党第 20 届中央评议委员温宗瑜，他此前中国国民党第 19 届中央委员，且担任过立法委员助理。从他的角度分析了此次台湾九合一选举的韩国瑜现象。





多维：为什么韩国瑜会在台湾有那么高的声量？





温宗瑜：首先，韩国瑜此前在台北农产公司担任总经理的时候，就已经有非常抢眼的表现，面对王世坚在台北市议会质询的时候，应对自如，金句频出，让每个人印象深刻。再加上后来接替他的北农总经理吴音宁，她被称为 “ 百万实习生 ” ，没有什么经验，对民众来说造成了一些问题产生了对比。





第二，韩国瑜卸任之后，被派去接国民党的高雄市党部主委，他本身性格和表现力非常率性跟真实，所以也是让大家有一种耳目一新的感觉，感觉跟一般政治人物不太一样，而且再怎么恶劣的环境之下他还有办法去适应。这一点从韩国瑜参选高雄市长以来也能看出来。





韩国瑜说，东西卖得出去，人进得来，高雄发大财，韩国瑜之所以能给陈其迈很大压力，我认为最大的关键点还是两岸关系。因为韩国瑜他是支持 “ 九二共识 ” ，他特别强调这点，而且他也不怕别人去讲，他也不怕他这样讲会影响中期选民，最主要的是他讲这句话之后没有减少他的声势。





多维：换句话说，对高雄市民老百姓来说， “ 九二共识 ” 的意识形态没有口袋里的钱重要？





温宗瑜：没错，这就是高雄的痛苦。因为最重要还是在经济，而能够对台湾的经济造成立竿见影影响的关键角色是中国大陆，所以我觉得如果他选上的话，如果两岸关系搞好，那立即性马上可以浮现的就是他讲的那句话。





多维：是否意味着韩国瑜的当选是对蔡英文两岸政策的最大否定？





温宗瑜：是的，蔡英文目前的两岸政策，一致都是民进党的自嗨，他们一直要切割两岸关系，转向和日本、美国解除，民进党完全搞不懂，距离我们最近的，绕不开的是中国大陆。完全置之不顾，不积极处理两岸关系。如果韩国瑜当选，民进党高雄输掉，可以用一句话来讲，就是赏了蔡英文一个巴掌。并且明年就是领导人大选和立委选举，势必会有很大冲击。这次选举，是对蔡英文的期中测试，如果高雄输了，民进党可能不会提名她继续连任。





多维：韩流的冲击力会那么大吗？





温宗瑜：是的，以我在此次参与选举时就发现，一开始，没有韩流的时候，大家的选举是比较困难的，但是随着韩流热起来，大家都在讨论韩国瑜，甚至平时对新闻比较冷漠的，也开始关注起来。 其次，以这次我在彰化选举时也发现，民众也和我们讨论 “ 北漂 ” 的问题，甚至是 “ 陆飘 ” ，这一点，韩国瑜的讲法让他们感同身受，也让我们感受到了不同的信息风向。





多维：那既然韩流如此强大，那您对此次高雄的选情，最终的结果怎么看？ 温宗瑜：一开始，大家认为韩国瑜当选几率不高，随后进入五五波，不过最终我认为韩国瑜最终胜选机率是非常高的。同时对于全台，国民党的赢面比民进党大很多。 （多维新闻）

Twitter

sgnypost





