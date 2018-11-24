陈水扁户籍设台南 行使公民权完成投票

保外就医的前总统陈水扁今天在台南完成投票，他的儿子陈致中在脸书贴文揭露父亲排队投票的照片，台中监狱副典狱长李进国表示，宪法有保障人民的选举权。
陈致中于近中午时在脸书贴文传达父亲完成投票，内容指出“阿扁总统花了35分钟，终于在台南市东区位于卫生局林森办公室的第1183投票所，完成10年来第一次投票公民权的行使。”
陈致中受访表示，他的父亲在今年将户籍迁到台南姐姐家，上午到台南投票，完成公民权的行使。他并说，这是陈水扁近年首次投票，2016年也有收到投票通知书，但是当时因故没去投票。
陈致中并说，日前台中监狱人员定期到家访视，陈水扁有表达投票意愿，中监没表示意见。
台南市选举委员会总干事林振禄说，依刑法规定，陈水扁有行使投票的权利，但不能成为候选人，陈水扁上午10时许在东区第1183投开票所完成投票，选举票连同公投票，共投了13张。
法务部官员受访说明，陈水扁为保外医治状况，尚未服刑完毕，因此褫夺公权还没开始执行，依法他有公民权而可以去投票。（中央社）_____________
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