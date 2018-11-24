有望接班李显龙 看这里了解王瑞杰

新加坡执政的人民行动党公布由财政部长王瑞杰出任第一助理秘书长，料将成为总理李显龙接班人。新加坡媒体披露一些小故事凸显王瑞杰亲民风格，说他“和蔼却不失刚毅”。





新闻网站 MSnews 报导，王瑞杰 2016 年 5 月曾中风，整整昏迷 6 天，但他醒后还无法说话时，第一件事竟是写字问“今天有内阁会议吗？资料呢？”他在医院住了 6 周，但生病后 3 个月又重返财政部长的工作岗位。





此外，王瑞杰私底下还是个音乐天才，从一张王瑞杰的社群媒体照片显示，他开心地弹着吉他与人同乐；他也跟李显龙一样能说多种流利语言，一段影片显示王瑞杰在人民行动党一场集会上，能以流利的福建话与普通话发言。





新加坡“海峡时报”今年 5 月刊出一篇深度专访，形容王瑞杰“和蔼可亲下有着刚毅决心”。





文章一开头就引述一段小故事。在王瑞杰年轻时担任警察的某一天，他开着巡逻车发现有个红绿灯故障，他马上就停车并站在立达路下段（ Lower Delta Road ）路中央，在川流的车阵里指挥，避免交通打结。





王瑞杰回忆说：“我必须直觉反应，视情况让车潮纾解后赶快离开，以免我成了堵车元凶。”





在担任裕廊（ Jurong ）警署署长时，王瑞杰也有过直觉反应式的立即决断，当时是他率员突袭建物搜索非法移民，警方行动往往需瞬间决断。





“人得当机立断，决定逮人与否、是否要开枪等。”





专访者形容，借由近距离观察，可以看出 57 岁的王瑞杰亲切有礼，说话轻声细语，说话条理清晰、层次分明，并会用引人入胜的轶事叙说。





王瑞杰公职生涯 30 多年，当过警员、已故新加坡总理李光耀的首席私人秘书、金融管理局长、教育部长及财政部长。





王瑞杰生于 1961 年，他所住的“红丘”（ Redhill ）邻里不乏帮派分子等，龙蛇混杂，但他拥有美好的儿时记忆，像是住家有很多植物，他也喜欢爬树，家里也有养猪、鸡。虽是潮州人，但王瑞杰能说流利的福建话。





小学毕业后，王瑞杰进入当地名校莱佛士书院（ Raffles Institution ）就读。他十分怀念这段中学时光，当时他参加社团、编校刊、玩玩电子类小东西和打排球，不过他谦称自己不是手脚灵光的类型。





一名老同学回忆，王瑞杰有个绰号叫“汗仔”（ Sweat ），并非是他很会流汗，而是同学觉得他个性勤奋，将他名字王瑞杰（ Heng Swee Keat ）当中的 Swee Keat 拼在一起所取的绰号，“他就是那种暖男型，人人乐于跟他打成一片”。





以优异成绩从莱佛士书院毕业后，王瑞杰以警察奖学金赴英国剑桥大学念经济系。留英是他首次在海外生活，并在剑桥遇见了日后的另一半、当时同为新加坡留学生的章慧霓。





“我们两人的学院紧邻，近水楼台先得月，当有活动结束，我就可以送她回去。”两人年轻时也都是影迷，常一起看电影。章慧霓现为新加坡国家文物局长，两人育有一对已 20 多岁的儿子与女儿。





王瑞杰公职生涯里有 15 年服务警界，其中有 5 年是在刑事侦查部门。 1997 年他转入政府部门，任职教育部、当过贸工部常务秘书、金管局（ MAS ）局长；后来他担任当时总理李光耀的首席私人秘书，并说这是他公职生涯的一大亮点。





借由观察李光耀与各国领袖互动及处理像 1997 年亚洲金融风暴等棘手难题，让王瑞杰获益良多；李光耀还曾形容王瑞杰是“历来最棒的首席私人秘书”。





从李光耀身上学到的东西 10 年后也的确派上用场，在王瑞杰任职金管局时， 2008 年发生全球金融危机，但新加坡安然过关。 2011 年他接任教育部长， 2015 年转任财政部长迄今。





随和的王瑞杰也有发火的时候。在当教长时一次与民有约的场合，有对父母带着女儿，要王瑞杰帮忙调整女儿的就读中学，在他说明无法帮忙后，那个母亲大怒并咆哮离场。王瑞杰事后打电话叫回那对父母，当面告诉那个母亲为人父母对孩子身教的重要，且仅以选民服务为由下令教育部帮忙，是不对的事。





访问他的记者说，他当天一定流失了选票，王瑞杰说：“我不晓得，但我不认为可以做不对的事。如果为了做对的事得失去些选票，我想就必须这样做，才能施政下去，否则政府会失去一切威信。”（中央社）





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