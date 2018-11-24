外媒：年轻马克思主义者 成中共新敌人

中共长期对人民灌输意识形态教育，如今社会上出现一批年轻马克思主义者，反让中共陷入尴尬。外媒报导指，这群对工人待遇、权利、利益具高度维权意识的人，成为中共面对的新敌人。





位于中国深圳的佳士科技公司 7 月下旬爆发工运，起因是工人不满公司恶劣待遇。毕业于北京大学的岳昕与其他团体挺身而出，许多是 20 到 30 岁的左翼青年。岳昕说，不少参与者是马克思主义者，盼维护工人利益。





德国之声中文网综合外媒报导以“中共面对新敌人：青年马克思主义者”提出相关观察。内容表示，中共的这种新挑战来自它灌输给人民的意识形态教育，出现了一批年轻马克思主义者。





一名北京大学生表示，自己上大学以后，对工人的待遇、权利和利益都非常敏感。作为一个农民工的儿子，这名 21 岁的年轻人认为自己对底层阶级负有社会责任。为了找出帮助底层的办法，他阅读了马克思的著作。





这样的小人物故事并非特例。为了对抗日益成长的消费主义和日趋严重的贫富差距，这些大学生对马克思主义产生兴趣。学生们为校园清洁工和餐厅工人举办电影晚会和社交活动，一起高唱社会主义颂歌。





但当学生打算进一步实践他们学到的马克思主义理论，为工人成立工会维权的时候，中国政府立即予以镇压。尽管这些活动分子只占了大学生的极少部分，但中国政府仍然要把这种趋势消灭在萌芽状态。





迄今为止，警方和学校当局似乎成功地遏制了这类活动的爆发。网路上，关于警察拘押学生及佳士工人维权事件的文章遭到删除。讨论学生活动分子失踪的微信群组也被关闭。





这件事引发学生们两面评价，一名北京大学学生在学校的内部网路论坛写道，“我强烈支持他们，因为他们优先考虑别人的利益。”另一学生则说，“身为一个『毛左』，我都不喜欢他们。”（中央社）





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