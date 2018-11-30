专家：日本将“出云”号航母化 是彻底把和平宪法踩在脚下

据报道，日媒称，日本政府考虑改造海上自卫队“出云”号直升机母舰为航母，并为之配备从美国引进的F-35B隐形战斗机。日本计划将此写入新版《防卫计划大纲》中。军事专家杜文龙在接受央视采访时表示，日本以航空母舰作为一个基本目标，是要彻底把和平宪法踩在脚下。
这次防卫省准备改装的“出云”号直升机母舰是当前日本海上自卫队最大的作战舰艇，满载排水量高达2.6万吨，飞行甲板全长248米，可以保证F-35B不用专门的滑跃甲板就能起飞。
另据《日本经济新闻》27日报道，日本政府以改造“出云”号为念，正讨论在《防卫计划大纲》中写明，要使其成为可以起降战斗机的“准航母”。已经设想使用能够短距起飞和垂直降落的F-35B隐形战斗机。
针对日本政府将如何改造“出云”号，杜文龙表示，可在“出云”号的基础上对甲板进行更换，增强抗烧蚀、抗高温能力，完成改装后，可以跟现成的F-35B良好的结合，短时间内形成能力。
杜文龙还指出，日本还有可能设计建造一型更好、更大、更强的航空母舰，内部机库的数量将根据未来舰载机的数量来灵活确定。如果这一级航空母舰出现，它将是日本在“二战”后最强的一型水面作战舰艇，若和其他的编队组合有很强的能力。
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