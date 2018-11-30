专家：日本将“出云”号航母化 是彻底把和平宪法踩在脚下

据报道，日媒称，日本政府考虑改造海上自卫队 “ 出云 ” 号直升机母舰为航母，并为之配备从美国引进的 F-35B 隐形战斗机。日本计划将此写入新版《防卫计划大纲》中。军事专家杜文龙在接受央视采访时表示，日本以航空母舰作为一个基本目标，是要彻底把和平宪法踩在脚下。





这次防卫省准备改装的 “ 出云 ” 号直升机母舰是当前日本海上自卫队最大的作战舰艇，满载排水量高达 2.6 万吨，飞行甲板全长 248 米，可以保证 F-35B 不用专门的滑跃甲板就能起飞。





另据《日本经济新闻》 27 日报道，日本政府以改造 “ 出云 ” 号为念，正讨论在《防卫计划大纲》中写明，要使其成为可以起降战斗机的 “ 准航母 ” 。已经设想使用能够短距起飞和垂直降落的 F-35B 隐形战斗机。





针对日本政府将如何改造 “ 出云 ” 号，杜文龙表示，可在 “ 出云 ” 号的基础上对甲板进行更换，增强抗烧蚀、抗高温能力，完成改装后，可以跟现成的 F-35B 良好的结合，短时间内形成能力。

杜文龙还指出，日本还有可能设计建造一型更好、更大、更强的航空母舰，内部机库的数量将根据未来舰载机的数量来灵活确定。如果这一级航空母舰出现，它将是日本在 “ 二战 ” 后最强的一型水面作战舰艇，若和其他的编队组合有很强的能力。





不管是通过哪种方式，

“

如果有了航空母舰，它的属性就是进攻。

”

杜文龙说，从目前看来，日本是要将拥有航空母舰作为一个基本目标，这意味着日本将要彻底把和平宪法踩在脚下，彻底突破

“

专守防卫

”

的方针。

Twitter

sgnypost





