    • 2018年11月30日

    Home global opinion 专家：日本将“出云”号航母化 是彻底把和平宪法踩在脚下

    专家：日本将“出云”号航母化 是彻底把和平宪法踩在脚下

    星期五, 十一月 30, 2018 ,

    据报道，日媒称，日本政府考虑改造海上自卫队出云号直升机母舰为航母，并为之配备从美国引进的F-35B隐形战斗机。日本计划将此写入新版《防卫计划大纲》中。军事专家杜文龙在接受央视采访时表示，日本以航空母舰作为一个基本目标，是要彻底把和平宪法踩在脚下。

    这次防卫省准备改装的出云号直升机母舰是当前日本海上自卫队最大的作战舰艇，满载排水量高达2.6万吨，飞行甲板全长248米，可以保证F-35B不用专门的滑跃甲板就能起飞。

    另据《日本经济新闻》27日报道，日本政府以改造出云号为念，正讨论在《防卫计划大纲》中写明，要使其成为可以起降战斗机的准航母。已经设想使用能够短距起飞和垂直降落的F-35B隐形战斗机。

    针对日本政府将如何改造出云号，杜文龙表示，可在出云号的基础上对甲板进行更换，增强抗烧蚀、抗高温能力，完成改装后，可以跟现成的F-35B良好的结合，短时间内形成能力。
    杜文龙还指出，日本还有可能设计建造一型更好、更大、更强的航空母舰，内部机库的数量将根据未来舰载机的数量来灵活确定。如果这一级航空母舰出现，它将是日本在二战后最强的一型水面作战舰艇，若和其他的编队组合有很强的能力。

    不管是通过哪种方式，如果有了航空母舰，它的属性就是进攻。杜文龙说，从目前看来，日本是要将拥有航空母舰作为一个基本目标，这意味着日本将要彻底把和平宪法踩在脚下，彻底突破专守防卫的方针。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,