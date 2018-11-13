新加坡呼吁中美解决分歧

新加坡讯，新加坡今天呼吁中国和美国共同努力解决分歧，否则会影响更广泛的关系。
新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤今天主持一个由中国国务院总理李克强访问新加坡的一个演讲会时，作这番表示。
张志贤当着李克强的面说，中美关系仍是亚太地区的“决定性关系”（defining relationship）。新加坡作为中美两国的朋友，希望双方共同努力解决分歧，以造福中国、美国和世界。
张志贤说，中美贸易摩擦持续升级引发关注，但中美关系保持积极性和建设性符合各方利益。
张志贤提醒说，双方关税措施的不断升级可能会负面冲击多边贸易体系，还可能会影响更广泛的关系。
李克强在答问环节时针对中美贸易问题表示，中美建交以来经历风风雨雨，但是总体稳定发展，美国作为世界上最大发展国家，中国则作为世界上最大的发展中国家，会带来相互影响和冲击，但中国还是希望本着诚意、相互尊重、信守承诺的原则进行谈判，来找到双方都能接受的解决方案。
李克强表示，打贸易战没有赢家，中美贸易合作是全球产业链的重要部分，中国不希望打乱这个产业链。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost