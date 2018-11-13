亚股遭遇抛售 受美国科技股跌势以及油价下滑拖累

亚洲股市周二下挫，因科技股下跌拖累美股大幅走低，且油价挫跌；与此同时，美元受到欧洲政治风险的提振，因投资者大举抛售风险资产。
由于担心企业获利成长可能触顶，全球需求疲软以及美国升息加快，全球投资者在过去一个月来一直惴惴不安，选择在年底前将资金撤出市场。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.4%至一周半低点。
日股日经指数.N225跟随美股跌势，大跌3.2%，触及两周低点，科技股下滑。此前美国科技股受苹果的跌势拖累。
亚洲科技股骤跌令前景蒙阴，日本显示器(6740.T)大跌逾11%，村田制作所(6981.T)和东电化(TDK)(6762.T)分别挫跌8.9%和8.4%。
苹果在台湾的供应商中，玉晶光(3406.TW)、和硕(4938.TW)和鸿海(2317.TW)亦大跌。
“市场人士开始认为此波科技股的荣景将很快结束，”摩根资产管理位于日本的全球市场策略师Yoshinori Shigemi说道。
“油价下跌是另一个对美股不利的因素，尤其是能源业。”
“我们建议客户离开任何科技股而转进高质量股，股东权益报酬率(ROE)高且杠杆低的股票，”Shigemi指出，他并未点名任何个股。
韩国综合股价指数.KS11跌1.7%，三星电子(005930.KS)跌2.8%。中国股市也下跌，沪深300指数.CSI300跌0.6%。
除日本外亚股指数继2017年大涨33.5%后，今年迄今跌幅逼近17%，10月更创下2015年中以来最差月度表现。
“美国科技股...普遍价格高昂且获利动能无法跟上较高的预期，”Pengana International Equities投资组合经理Jordan Cvetanovski指出。
“苹果的案例中，我们现在从对iPhone的最新预测中看出，迹象显示他们的产品在消费者中已经饱和，苹果的创新不足以吸引新用户，”他补充称。
**贸易战**
新加坡澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh称，美中贸易摩擦加剧也削弱投资者信心，亚洲新兴市场上月遭遇2011年8月以来最大规模月度外资流出。
Goh称，11月前期资金有所回流，因预期美中紧张关系将会缓解，焦点集中在本月稍晚的习近平与特朗普会晤。
“此次会面的结果将对年底前亚洲的投资流动产生重要影响，”Goh称。
令人担心的是，据华尔街日报引述消息人士称，特朗普政府正在将与中国的贸易战扩大至关税以外的领域，计划利用出口管制、起诉及其他手段来对抗知识产权盗用问题。
包括亚股在内的风险资产也受到美国升息的冲击。美联储12月料将再度升息。
旧金山联邦储备银行总裁戴利(Mary Daly)周一表示，随着美国经济实现或超越充分就业，且通膨明年可能升至略高于2%的目标，美联储应该继续逐步加息，可能需要“在接下来的一段时间”进行两到三次加息，但确定下月是否需要加息还为时过早。
在欧洲，围绕英国无协议退欧及意大利预算案争议加剧的担忧打击欧元和英镑，推动美元指数升至2017年中以来高位97.693，最新报97.581。
欧元兑美元EUR=小涨至1.1233美元，此前跌破重要技术支撑位1.13。
意大利政府面临周二向欧盟提交修改后预算计划的最后期限。
英镑兑美元GBP=一度跌至1.2825美元，三日连跌令英镑触及11月1日以来的最低水准。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的退欧策略周一受到各方抨击，这让人怀疑她是否有能力让议会通过其达成的任何协议，并加大了明年3月英国将在“无协议”情况下无序退欧的风险。
英镑/美元最新报1.286美元，日内上涨0.1%。
油价徘徊在数月低位附近，迄今已经连续下滑11日交易日，因需求趋弱，且美国总统特朗普声称他希望不要有任何减产。
美国原油期货跌0.74美元至每桶59.19美元。布兰特原油期货下跌0.61美元至每桶69.51美元。
现货金升0.2%至每盎司1,202.9美元。（路透社）
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