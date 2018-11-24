领馆遇袭后 北京指继续推进中巴经济走廊建设

中国驻巴基斯坦喀拉蚩领事馆今天遭到攻击，造成多人身亡。中国外交部在事发后对暴力袭击表达谴责，并指将继续推进中巴经济走廊的建设。





外交部发言人耿爽在例行记者会表示，这起袭击发生于当地时间今天中午 12 时左右， 3 名非法武装分子试图闯入中国驻巴基斯坦喀拉蚩（ Karachi ）总领馆，但并未进入，警方发现后当场予以击毙。





耿爽说，中方强烈谴责这起暴力袭击行为，要求巴国切实保护中方机构的安全。喀拉蚩总领馆的相关人员安全，总领馆目前处于关闭状态。





据外媒报导，指控北京是“高压统治者 ”的俾路支省分离主义团体俾路支解放军（ Balochistan Liberation Army ）宣称犯案。有媒体在记者会中询及，喀拉蚩总领馆遇袭是否会影响中国在巴基斯坦的投资，以及中巴经济走廊建设一事。





耿爽回答说，建设中巴经济走廊是中巴两国领导人达成的重要共识，正在有序推进，“中方将继续与巴方一道，坚定不移地推进中巴经济走廊建设”。





他并表示，“相信巴方会继续采取有力措施，保障走廊建设安全顺利推进”。（中央社）





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