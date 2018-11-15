新研究显示肥胖可能会引发抑郁

英国埃克塞特大学13日发布的一项新研究说，如果体重超重，即便没有引发其他健康问题，也可能会导致抑郁。研究人员利用基因研究方法，分析了英国生物医学库中超过4.8万名抑郁症患者和另外近30万名对照组人群的数据，旨在证明身体质量指数（BMI）较高与抑郁之间的关系。相关报告已刊登在英国《国际流行病学杂志》上。
此前有研究发现，肥胖人群更容易抑郁，但并不清楚是肥胖本身导致抑郁还是肥胖引起的其他健康问题导致了抑郁。英国埃克塞特大学13日发布的一项新研究说，如果体重超重，即便没有引发其他健康问题，也可能会导致抑郁。
埃克塞特大学和南澳大利亚大学等机构的研究人员利用基因研究方法，分析了英国生物医学库中超过4.8万名抑郁症患者和另外近30万名对照组人群的数据，旨在证明身体质量指数（BMI）较高与抑郁之间的关系。相关报告已刊登在英国《国际流行病学杂志》上。
身体质量指数是衡量胖瘦的一种常用标准，计算方法是体重（千克）除以身高（米）的平方。通常认为的正常值在20至25之间，超过25为超重，30以上则属肥胖。
研究人员发现，如果身体质量指数较高，不管有没有因为肥胖引起其他健康问题，都更容易导致抑郁，并且这种现象对女性影响更大。
研究人员进一步通过另一个大型队列研究来验证这一结果，得出了基本一致的结论。
报告作者之一、埃克塞特大学的杰西·蒂雷尔博士说，这项研究显示肥胖带来的心理影响可能会导致抑郁，而不是肥胖引起的其他健康问题导致这一症状，这有助于帮助找出缓解抑郁症状的方法。（新华社）
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