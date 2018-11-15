彭斯对北京摊牌 列出具体谈判条件

白宫
美国总统特朗普（Donald Trump）通过推特（Twitter）恭喜钢铁工人称：“多年不见，美国钢铁工人得来不易，终于涨工资了，多亏了我的政府执行的政策，才得以帮助美国钢铁产业恢复荣光，这个行业对国家安全很关键，我将一直保护美国和美国工人！”
美国副总统彭斯（Mike Pence）在接受《华盛顿邮报》采访时称，中国应该改变其行为作法以避免与美国发生冷战，特朗普正期待来自中国政府的具体建议。
彭斯说：“总统的态度是，我们希望确保他们知道我们的立场，以及我们准备采取的做法，以便能带着不仅仅旨在解决我们面临的贸易逆差问题的具体建议去阿根廷，我们相信中国知道我们的立场，” 彭斯还表示，中国必须在侵犯知识产权、强制技术转让、限制中国市场准入、遵守国际规则和规范以及限制国际水域航行自由等问题上做出妥协。
彭斯称，如果中国未提出让美国满意的提案，则美国准备在经济、外交和政治方面加强对中国的施压。彭斯说：“我们相信，无论如何我们都处在强势位置。我们现在已经对2,500亿美元商品加征关税，我们还可以把这个数字翻一倍以上，我认为这并不是承诺的问题。我们在寻求结果。我们在寻求改变立场态度。”
国会
美国跨党派的美中贸易关系委员会向国会提交报告建议称，美国应当创建一个基金，向中国正在扩张影响力地带的国家提供援助，抗衡中国在发展中国家资助基础设施建设，报告称中国“一带一路”计划是在输出“独裁统治模式”。
商务部
华盛顿一份新出炉的智库报告《被忽视的亚洲伙伴：美国应该加强与台湾经济合作》建议白宫与台北建立新的商务部长级高层经济对话，由美国贸易代表及商务部长和台湾对应部门的官员就彼此关注的议题进行交流，这样不仅可以化解大陆对台湾的经济外交压力，美台也可以跨越贸易冲突及政治障碍，展开一个更有利于彼此的经济伙伴关系，为将来双方签署自由贸易协定奠定基础。报告指出，当其他国家正在签署新的贸易协定时，台湾经常被排除在外，近来美中贸易争端加剧，也使得台湾企业处于进退两难的困境，美国不能再无视于这些变动，也不能再允许台湾和在台美国企业因为针对大陆的贸易措施而受到不必要的惩罚。 （多维新闻）
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